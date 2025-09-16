#АЭС в Казахстане
Общество

Холодные ночи и грозы: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

погода, прогноз, Казгидромет, дожди, прогноз на три дня, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 14:52 Фото: pexels
С 17 по 19 сентября 2025 года в Астане и Алматы пройдут дожди. В Шымкенте же осадков не ожидается. С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет", опубликовав прогноз погоды на три дня по крупнейшим городам страны, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 17 сентября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +14+16°C.
  • 18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +15+17°C.
  • 19 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +15+17°C.

Алматы

  • 17 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +18+20°C.
  • 18 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер временами будет подниматься до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +16+18°C.
  • 19 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Временами порывы ветра – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +16+18°C.

Шымкент

  • 17 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +21+23°C.
  • 18 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +22+24°C.
  • 19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +24+26°C.

Немного ранее уже метеорологи рассказывали о том, какой будет погода 16, 17 и 18 сентября 2025 года в стране. Казахстанцев ожидают грозы, туманы и резкие перепады температуры.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
