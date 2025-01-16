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Общество

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз на три дня

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зимний сквер, зимний парк, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 15:12 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 17 по 19 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 17 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, 9-14, утром и днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -6-8°С мороза.
  • 18 января: переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -7-9°С мороза.
  • 19 января: переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -5-7°С мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +3+5°С тепла.
  • 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +4+6°С тепла.
  • 19 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С мороза, днем +2+4°С тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 17 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1°С мороза +1°С тепла, днем +5+7°С тепла.
  • 18 января: переменная облачность, осадки, ночью и утром временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +1+3°С тепла.
  • 19 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +1+3°С тепла.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану с 16 по 18 января 2025 года. Из него следовало, что на республику вновь надвигаются снегопады.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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