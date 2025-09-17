Токаев раскрыл секрет этнической и религиозной толерантности

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 17 сентября 2025 года заявил, что Казахстан накопил богатый опыт в деле укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что территория Казахстана исторически была перекрестком культур и местом взаимообогащения разных цивилизаций.

"На казахской земле сменяли друг друга и мирно сосуществовали все основные мировые религии и конфессии. И в современном Казахстане мы прилагаем все усилия для сохранения и развития этих традиций", – отметил он.

По его словам, наша страна накопила богатый опыт в деле укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия. При этом президент подчеркнул, что в основе казахстанской модели этнической и религиозной толерантности лежит универсальный принцип – единство в многообразии.

В этой связи он указал также на важность сохранения святых мест.

"Святые места объединяют людей разных вероисповеданий, сохраняя связь поколений и духовную преемственность, поэтому для нас это не просто памятники архитектуры и культуры, а символы мира, взаимного уважения и культурного многообразия нашего народа", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

17 сентября 2025 года началось пленарное заседание VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством Касым-Жомарта Токаева. Форум обещает стать самым масштабным за всю историю проведения по событийной насыщенности. Всего в эти дни Астана встречает свыше 700 человек из 60 стран мира.