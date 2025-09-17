#АЭС в Казахстане
Общество

Токаев высказался о рисках ядерного конфликта в мире

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 10:47 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 17 сентября 2025 года рассказал о рисках, которые стоят перед человечеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства с сожалением отметил, что в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение.

"Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия", – отметил он.

По словам президента, в таких непростых реалиях ключевую роль должна играть конструктивная дипломатия, как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене.

"Мы также возлагаем большие надежды на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационного обмена и укрепления доверия между людьми и обществом. Я уверен, что религиозные лидеры приложат все усилия, чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности", – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент отметил, что Казахстан накопил богатый опыт в деле укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
