Токаев высказался о рисках ядерного конфликта в мире

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 17 сентября 2025 года рассказал о рисках, которые стоят перед человечеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства с сожалением отметил, что в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение. "Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия", – отметил он. По словам президента, в таких непростых реалиях ключевую роль должна играть конструктивная дипломатия, как главный инструмент развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и повышения доверия на международной арене. "Мы также возлагаем большие надежды на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационного обмена и укрепления доверия между людьми и обществом. Я уверен, что религиозные лидеры приложат все усилия, чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности", – призвал Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент отметил, что Казахстан накопил богатый опыт в деле укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: