#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.54
637.09
6.52
Общество

Токаев предложил закрепить роль духовных лидеров в борьбе с климатическими изменениями

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:04 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 сентября на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий обратил внимание, что природные изменения происходят быстрее в Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что мир столкнулся с климатическими угрозами, и в Центральной Азии они ощущаются особенно остро.

"Природные изменения здесь происходят быстрее, чем в среднем по миру. В нашем регионе есть засуха, тают ледники, снижаются запасы пресной воды. Духовные традиции всех народов учат верить в природу и жить в гармонии с окружающим миром, потому что Земля – это наш общий дом, данный Творцом, и забота о нем – наша общая обязанность", – озвучил глава государства.

Президент подчеркнул, что климатические изменения и их последствия – это не только научный или экономический вопрос, но и фундаментальный нравственный вызов.

"Перед лицом потенциальной экологической катастрофы критически важно усилить международное единство и координацию усилий на глобальном и региональном уровне. Поэтому предлагаю в рамках встречи обсудить инициативу разработки совместного документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями. В документе можно закрепить ряд принципов экологической ответственности, опираясь на духовные ценности и делая основной акцент на поддержку уязвимых регионов", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

В Астане сегодня, 17 сентября 2025 года, проходит пленарное заседание VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством Касым-Жомарта Токаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Токаев раскрыл секрет этнической и религиозной толерантности
10:31, Сегодня
Токаев раскрыл секрет этнической и религиозной толерантности
ООН презентовала в Астане план по защите религиозных объектов
17:40, 16 сентября 2025
ООН презентовала в Астане план по защите религиозных объектов
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: