Общество

ЖД-сообщение из Алматы в Москву могут снова отменить

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 13:47 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов 17 сентября 2025 года на брифинге в здании национального перевозчика прокомментировал возобновление сообщения "Алматы – Москва", передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что распространенное ранее сообщение было неточным.

"Полноценный маршрут сообщением "Алматы – Москва" у нас не появился, появились только два прицепных вагона, которые в составе нашего поезда едут до Саратова, потом прицепляются к российскому поезду и едут до Москвы. Мы запустили их, чтобы проанализировать – будет ли спрос", – сказал Ахметжанов.

По его словам, при наличии большого спроса может появиться и полноценное сообщение между двумя городами.

"Если будет, тогда мы будем открывать полноценный маршрут. Такая договоренность с российскими дорогами. Если после 26 октября большого спроса не будет, мы просто отменим эти вагоны. Это тестовый режим", – объяснил спикер.

Ранее мы писали, что Алматы и Москву снова соединит поезд уже в октябре.

Азамат Сыздыкбаев
