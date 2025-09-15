#АЭС в Казахстане
Общество

Правительство одобрило Общенациональный план по реализации Послания главы государства

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 16:35 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 15 сентября 2025 года указал на важность внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в экономику, агросектор, логистику и ЖКХ, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов напомнил, что президент в своем Послании поручил принять комплекс системных мер по переходу страны в новую фазу развития.

"Перед правительством поставлены конкретные задачи по внедрению цифровых решений и искусственного интеллекта в экономику, агросектор, логистику и ЖКХ. Мы примем действенные меры для реализации стратегических инициатив президента, направленных на улучшение инвестиционного климата, модернизацию ключевых отраслей, повышение эффективности государства и социальное обеспечение нуждающихся", – заверил он.

Премьер указал на необходимость обеспечить устойчивое развитие страны через глубокую цифровую трансформацию, экономическую модернизацию и развитие человеческого капитала.

"Представленный сегодня Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства отвечает всем поставленным задачам. Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий плана. Все вопросы финансирования должны быть оперативно решены", – поручил глава кабмина.

Как отметил заместитель премьер-министра-министра национальной экономики Серик Жумангарин, меры проекта Общенационального плана направлены на повышение устойчивости национальной экономики, цифровую модернизацию ключевых отраслей экономики и государственного управления, улучшение инвестиционного климата и рост благосостояния граждан.

"В целях защиты прав инвесторов Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры будет преобразован в Комитет по защите прав инвесторов. Будет принят Закон "О банках". Основная его задача привлечь на рынок новых участников и обеспечить направление свободной ликвидности банков в экономический оборот и, в частности, в реальный сектор экономики. В высокотехнологичные сектора экономики из Национального фонда будет инвестировано до 1 млрд долларов. Для этого Национальным банком будет разработана соответствующая программа", – сказал он.

До конца текущего года планируется принять Комплексный план развития сельского агробизнеса в животноводстве в рамках которого планируется расширить направление льготного кредитования под 5% и линейку кредитных продуктов.

"В сфере социального обеспечения будет внедрен принцип "деньги идут за гражданами", а также унифицирован размер социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны", – отметил глава МНЭ.

15 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры против киберугроз в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
