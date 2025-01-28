#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.77
542.87
5.33
Технологии

Глава государства поручил форсировать внедрение ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 13:02 Фото: freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству форсировать развитие искусственного интеллекта в стране и приступить к внедрению его в государственных органах и национальных компаниях, сообщает Zakon.kz.

На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года президент отметил, что Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг.

Он назвал ситуацию отправной точкой для дальнейшего развития. Чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты.

"До конца текущего года предстоит интегрировать его элементы в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию этой технологии в проектах Smart City", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту AI-Sana, направленная на развитие человеческого капитала и переход вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу.

Правительство должно построить целостную систему цифровизации и применения искусственного интеллекта. 

Ранее Токаев заявил, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев анонсировал создание инфраструктуры для легализации цифровых активов
Технологии
13:16, Сегодня
Токаев анонсировал создание инфраструктуры для легализации цифровых активов
Какие компании в области ИИ могут разместить свои офисы в Казахстане
Технологии
13:33, 24 января 2025
Какие компании в области ИИ могут разместить свои офисы в Казахстане
Новая легендарная серия Samsung Galaxy S25: надежный ИИ-компаньон, меняющий ваше взаимодействие со смартфоном
Технологии
23:15, 22 января 2025
Новая легендарная серия Samsung Galaxy S25: надежный ИИ-компаньон, меняющий ваше взаимодействие со смартфоном
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: