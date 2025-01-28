Глава государства поручил форсировать внедрение ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству форсировать развитие искусственного интеллекта в стране и приступить к внедрению его в государственных органах и национальных компаниях, сообщает Zakon.kz.

На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года президент отметил, что Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг.

Он назвал ситуацию отправной точкой для дальнейшего развития. Чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты.

"До конца текущего года предстоит интегрировать его элементы в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию этой технологии в проектах Smart City", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту AI-Sana, направленная на развитие человеческого капитала и переход вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу.

Правительство должно построить целостную систему цифровизации и применения искусственного интеллекта.

Ранее Токаев заявил, что правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии.