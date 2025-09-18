#АЭС в Казахстане
Общество

Какие профессии могут исчезнуть с развитием ИИ

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 14:17 Фото: pixabay
Вице-министр труда и социальной защиты Олжас Анафин в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2025 года рассказал, что может измениться на рынке труда с внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у него, какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем на фоне развития ИИ. 

"Такие профессии, как специалист рутинного офисного, труда будут постепенно отходить: бухгалтеры базового уровня, операторы машин. Плюс, с учетом роботизации – работники конвейерного производства, упаковщики, также кассиры. Вы, наверное, заметили, сейчас в больших сетях уже вместо кассиров люди идут на кассы самообслуживания. Все это в будущем будет отходить на второй план", – считает вице-министр.

При этом, по его словам, параллельно будут появляться новые профессии. 

Он также рассказал, как внедрение новых технологий скажется на госаппарате. 

"Какие-то работники, возможно, будут также заменены ИИ. В том числе, в министерствах", – отметил Анафин. 

Ранее Анафин заявил о дефиците кадров для масштабного внедрения искусственного интеллекта в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
