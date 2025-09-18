Какие ИИ-специалисты остро требуются Казахстану

Фото: freepik

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в Мажилисе 18 сентября 2025 года заявил о дефиците кадров для масштабного внедрения искусственного интеллекта в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Анафин отметил, что развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта требуют высококвалифицированных кадров. "Требуются Data Scientist и ML-инженеры для разработки и обучения моделей, инженеры по данным (Data Engineers) для подготовки, хранения и обработки больших массивов информации, а также аналитики и специалисты по интерпретации данных для принятия решений на основе полученных инсайтов. Требуются также этические эксперты и аудиторы ИИ для контроля рисков и предвзятости моделей", – отметил он. По его словам, на сегодняшний день наблюдается острый кадровый дефицит в этих направлениях, особенно в государственном секторе. Причины – отсутствие профильных образовательных программ, миграция кадров в частный сектор и за рубеж, низкие заработные платы. 17 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать международную комиссию по этике развития искусственного интеллекта.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: