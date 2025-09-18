#АЭС в Казахстане
Общество

Какие ИИ-специалисты остро требуются Казахстану

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 12:11 Фото: freepik
Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в Мажилисе 18 сентября 2025 года заявил о дефиците кадров для масштабного внедрения искусственного интеллекта в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Анафин отметил, что развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта требуют высококвалифицированных кадров.

"Требуются Data Scientist и ML-инженеры для разработки и обучения моделей, инженеры по данным (Data Engineers) для подготовки, хранения и обработки больших массивов информации, а также аналитики и специалисты по интерпретации данных для принятия решений на основе полученных инсайтов. Требуются также этические эксперты и аудиторы ИИ для контроля рисков и предвзятости моделей", – отметил он.

По его словам, на сегодняшний день наблюдается острый кадровый дефицит в этих направлениях, особенно в государственном секторе. Причины – отсутствие профильных образовательных программ, миграция кадров в частный сектор и за рубеж, низкие заработные платы.

17 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать международную комиссию по этике развития искусственного интеллекта.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
