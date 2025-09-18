Более 1 млн казахстанцев могут быть замещены на работе искусственным интеллектом

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в Мажилисе 18 сентября 2025 года рассказал, как внедрение искусственного интеллекта может повлиять на рынок труда Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Анафин отметил, что мировой тренд на автоматизацию и цифровизацию производственных процессов оказывает все более заметное влияние на рынок труда.

"Появление генеративного искусственного интеллекта вновь подняло вопрос о возможном вытеснении человеческого труда. Министерством проведено исследование по оценке влияния автоматизации и ИИ на занятость в Казахстане. Анализ 423 групп профессий показал: около 25% рабочих мест, или 2,2 миллиона, имеют умеренный и высокий риск автоматизации. Из них чуть более 1 миллиона могут быть замещены за счет генеративного искусственного интеллекта", – сказал он.

Наибольшая угроза, по его словам, характерна для крупных городов – Алматы, Астаны и Шымкента, где автоматизация может коснуться до трети рабочих мест.

"В отраслевом разрезе наиболее уязвимы финансы, информационные технологии, наука и здравоохранение", – заявил вице-министр труда и социальной защиты населения.

Однако, по мнению чиновника, массового вытеснения работников ожидать не стоит.

"В Казахстане относительно низкая стоимость труда, поэтому автоматизация будет происходить постепенно, по мере того как компании увидят экономическую выгоду. Параллельно будут возникать новые профессии – от операторов дронов и роботизированной техники до специалистов по данным и киберправу", – заверил он.

17 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать международную комиссию по этике развития искусственного интеллекта.