В Астане усилили меры по профилактике правонарушений среди подростков

С начала нового учебного года в Астане значительно активизировалась профилактическая работа с подростками. Она направлена на обеспечение безопасности детей и подростков, а также на формирование в школах атмосферы доверия и уважения, передает корреспондент Zakon.kz.

В 96 школах Астаны были проведены масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение насилия, буллинга и других форм правонарушений среди подростков.

В них приняли участие более 30 тысяч учащихся, с которыми специалисты в формате открытого диалога обсудили вопросы личной безопасности, уважительного общения, ответственности за противоправные действия, а также способы защиты от психологического и физического давления со стороны сверстников.

Эта работа реализуется по инициативе Управления образования города Астаны при координации городской прокуратуры, а также с участием Департамента полиции, районных акиматов, Центра психологической поддержки и представителей спортивной сферы.

Несмотря на то, что за последние три года резкого роста правонарушений среди несовершеннолетних в Астане не зафиксировано, инициаторы проекта указывают на необходимость системной профилактической работы с ними. Ведь в городе с каждым годом растет численность населения, включая детей и подростков. В такой ситуации профилактика продолжает рассматриваться как один из приоритетов в работе столичных властей. Это позволяет не допустить ухудшения криминогенной обстановки и своевременно реагировать на потенциальные риски в школьной и подростковой среде.

Для удобства и высокой эффективности были созданы мобильные группы. Всего в пяти районах столицы действуют 12 мобильных групп, которые на систематической основе проводят встречи со школьниками.

"Мероприятия проходят в формате открытого диалога, где учащиеся могут высказать свое мнение, задать вопросы и обменяться суждениями. В ходе встреч специалисты уделяют особое внимание повышению правовой грамотности, разъяснению видов правонарушений и мер ответственности, профилактике насилия и буллинга. Кроме того, подробно рассматриваются вопросы кибербуллинга с приведением реальных примеров. Школьникам также демонстрируются видеоролики о последствиях противоправных действий", – сообщили в пресс-службе Управления образования Астаны.

По словам организаторов, эффективность профилактических встреч с учащимися уже дает заметные результаты. Подростки не остаются равнодушными – напротив, они с интересом включаются в обсуждения, задают вопросы, делятся личным мнением и активно участвуют в диалоге с представителями органов и специалистов.

Такое взаимодействие способствует формированию у школьников более осознанного отношения к собственному поведению, пониманию границ дозволенного и личной ответственности за свои поступки. Кроме того, наблюдается положительная тенденция в плане социальной атмосферы в школьной среде – дети все чаще стремятся выстраивать доверительные, уважительные и безопасные отношения друг с другом.

"Открытая форма общения, без давления и формализма, позволяет подросткам по-настоящему задуматься над важными вопросами, почувствовать себя услышанными и начать смотреть на свое поведение с позиции зрелости и гражданской ответственности", – говорят организаторы.

Еще один важный результат – часть подростков, состоявших на учете за правонарушения, исправили свое поведение и были официально сняты с учета. Это свидетельствует о том, что подросткам предоставлена возможность вернуться к нормальной жизни и адаптироваться в обществе.

