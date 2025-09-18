Патриарх Кирилл совершил молебен в Свято-Успенском соборе в Астане

В Астане 18 сентября 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен новомученикам и исповедникам казахстанским. Богослужение прошло в Свято-Успенском кафедральном соборе, передает корреспондент Zakon.kz.

Несколько сотен верующих собрались в храме, чтобы разделить молитву с Святейшим Патриархом Кириллом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В этот вечер рядом стояли люди разных поколений – и пожилые, и совсем юные.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Однако вместить всех собор не смог – для тех, кто остался снаружи, была организована прямая трансляция на большом экране, закрепленном у входа в храм.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Глава Митрополичьего округа в Казахстане митрополит Александр напомнил, что возведение этого храма начинал высокопреосвященный архиепископ Алексий, ныне Турский. Позднее строительство продолжил владыка митрополит Мефодий, нынешний Пермский.

"И вот уже 15 лет по милости Божией и благодаря неравнодушным людям благоустраивались храмы Божии: продолжалась роспись, украшался иконостас, совершенствовалось церковное пение. Для того чтобы, переступив порог церкви, человек почувствовал свое пребывание в доме Божием, как вы всегда говорите, чтобы всякий верующий открыл для себя величие и красоту святого православия, стал чадом церковным, которое с любовью и искренне совершает течение своей жизни. Здесь человек обретает неповторимый местный религиозный опыт: исповедь, причащение Святых Христовых Таин, исполнение заповедей Божиих. И все это – для того, чтобы Церковь святая вдохновляла наш народ жить во Христе, по святому Евангелию", – пояснил митрополит Александр.

Он отметил, что этот день стал особой духовной радостью, ведь Патриарх, освятивший собор, вознес молитвы за многочисленную паству Казахстана.

"И сегодня, в день памяти новомучеников и исповедников казахстанских, вы совершили молебен. И мы надеемся, что ваше сердце вознесло горячую молитву, чтобы народ, живущий на земле Казахстана, укреплялся в вере. Ведь без веры невозможно угодить Богу. Пусть надежда окрыляет человеческие души, а люди учатся любви", – сказал митрополит Александр.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он передал Патриарху образ Пресвятой Богородицы "Успение" – древнюю святыню, которую с любовью преподнес в дар, прося принять ее в память о том, что под этими сводами вновь прозвучало слово Патриарха, нашедшее отклик в сердцах верующих.



Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Сегодня, когда мы стоим в этом прекрасном храме и молимся, мы чувствуем силу общей молитвы и понимаем, что живем в особое время благоприятствования Церкви. Да хранит Господь землю Казахстанскую, да укрепляет в вере наш народ, духовенство и епископат", – озвучил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В память о сегодняшнем молитвенном собрании Патриарх Кирилл подарил старинный образ Тихвинской иконы Божией Матери, чтобы люди могли к нему прикасаться и вспоминать сегодняшнюю молитву.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Особо прошу вас: вспоминайте и Святейшего Патриарха, который нуждается в ваших молитвах. Ведь только силой молитв тысяч и тысяч верующих возможно нести это бремя. Да хранит Господь землю Казахстанскую, Церковь нашу и Преосвященного Владыку Александра. Христос посреди нас – и есть, и будет. Аминь", – сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Главной святыней богослужения стал ковчег с мощами новомучеников и исповедников казахстанских, привезенный специально к визиту Патриарха. Верующие смогли приложиться к святыне и вознести молитвы.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках визита в Казахстан освятил новопостроенный храм в Астане во имя преподобного Сергия Радонежского.