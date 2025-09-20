#АЭС в Казахстане
Общество

Субботник по стандартам Евросоюза – дипломаты помогли очистить Астану от мусора

субботник, Астана, Казахстан, ЕС, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 16:24 Фото: акимат Астаны
В Астане 20 сентября 2025 года прошла масштабная акция по очистке набережной реки Есиль от мусора, передает корреспондент Zakon.kz.

На мероприятие собралось более 400 человек. Главная его примечательность заключалась в том, что все было организовано представительством Европейского союза в Казахстане совместно с посольством Эстонии в Астане при поддержке столичного акимата в рамках World Cleanup Day и акции #EUBeachCleanup, а также общенациональной инициативы "Таза Қазақстан".

субботник, Астана, Евросоюз, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 16:24

Фото: акимат Астаны 

"Сегодня меня искренне вдохновляет приверженность всех участников, которые объединились, чтобы очистить берег реки Есиль и поддержать более чистый и зеленый Казахстан. Кампания #EUBeachCleanup напоминает нам, что каждое действие имеет значение — будь то сокращение использования пластика, переработка отходов или просто сбор мусора. Я благодарна каждому, кто поддержал нашу акцию. Вместе мы можем способствовать повышению экологической ответственности, развитию устойчивых практик и внести вклад в более чистое и здоровое будущее для Казахстана, Европы и всего мира", - сказала посол ЕС в Казахстане Алешка Симкич.

В мероприятии приняли участие дипломаты и сотрудники из посольств Европы, Америки, Азии и Африки, представители международных организаций, молодежного общественного объединения "Фонд Земли", а также жители и гости Астаны. Все они объединили усилия для очистки берега реки Есиль.

Фото: акимат Астаны

"Идея, зародившаяся в Эстонии, превратилась в одно из крупнейших гражданских движений в мире, в котором ежегодно участвуют более 20 миллионов человек из почти 200 стран. Я рад, что Казахстан является частью этого глобального усилия. Вместе мы показываем, что защита окружающей среды — это ответственность, которую мы разделяем", - подчеркнул посол Эстонии в Казахстане Яап Ора.

субботник, Астана, Евросоюз, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 16:24

Фото: акимат Астаны 

Мероприятие не ограничилось только очисткой берега: при поддержке Likekomek прошла акция по обмену текстилем на эко-товары. Участники делились успехами в челлендже "Plastic-Free Challenge: сделай 3 шага!", а образовательные активности от Global Green Hub заинтересовали и вдохновили самых юных участников.

Ранее мы писали о том, что 400 студентов вышли на субботник в парке "Жерұйык" в Астане.

Азамат Сыздыкбаев
