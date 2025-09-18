Патриарх Кирилл освятил новый храм в Астане – фоторепортаж

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках визита в Казахстан 18 сентября 2025 года освятил новопостроенный храм в Астане во имя преподобного Сергия Радонежского, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан Александр отметил, что два года назад Патриарх Кирилл благословил проект, по которому началось строительство этого храма и других учреждений, которые будут здесь располагаться.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Я хотел бы поблагодарить вас за то, что благодаря вашему первосвятительскому вниманию было положено начало возведению духовно-культурного центра, который будет существовать в Астане – в самой молодой и прекрасной столице в мире. Сюда будут приходить люди, чтобы поклониться святыням, стать участниками святых тайн – от крещения до провода в жизнь вечную. Мы надеемся, что, освятив этот храм и призвав благословение Божие на духовную жизнь этой церкви, все дальнейшее строительство будет идти по милости Божией, во благо людей и во славу нашего государства – Казахстана. Чтобы каждый, кто сюда придет, смог ощутить свет и тепло, которые человек получает в храме во время молитвы, и выходил отсюда с новыми силами, чтобы реализовать себя как настоящий христианин на своем земном пути", – отметил он.

После чего митрополит Александр передал Патриарху Кириллу образ новомучеников и исповедников земли казахстанской с частицами их мощей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Пусть он напоминает вам о лике святых, которых бесчисленное множество, – новомучеников и исповедников. Недаром земля казахстанская называется открытым антиминсом в память великих исповеднических и мученических трудов, совершенных здесь епископами, пресвитерами, диаконами, монашествующими и простыми людьми, которые не по своей воле оказались на этой земле, но именно отсюда взошли на небо", – дополнил Александр.

В ответ Патриарх Кирилл отметил значимость момента и преподнес в дар копию знаменитой "Троицы" Андрея Рублева, которая, по его словам, символизирует подлинное божественное бытие.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Пусть эта икона пребывает здесь и напоминает о сегодняшнем светлом дне. (...) Действительно, освящен Божий храм, и есть надежда и уверенность, что и другие важные сооружения, которые здесь будут построены, также послужат во благо людей и на пользу духовной жизни. В храме Божием человек обретает благодать, то есть прикосновение к силе Самого Бога, а также помощь для совершения добрых дел. Даже в самые трудные времена, когда у людей не хватало материальных средств, когда существовали угрозы нападений извне или происходили внутренние потрясения, строительство храмов никогда не прекращалось", – дополнил он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он отметил, что, войдя в храм, человек уходит от суеты мира, сосредотачивается на самом главном – смысле своей жизни, молитвенно укрепляется, ставит перед собой правильные цели, просит у Бога сил для своего жизненного пути и молится за родных и близких.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Выражаю глубокую благодарность всем труженикам, которые созидали этот храм, всем верующим, которые будут его прихожанами. И еще раз прошу: не оставляйте этот храм пустым. Приходите сюда, размышляйте о себе и своем пути, задавайте себе вопросы: что в моей жизни хорошо, а что требует исправления?" – озвучил Патриарх Кирилл.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сам храм стал частью возводимого духовно-просветительского центра Митрополичьего округа в честь всех казахстанских святых.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Один из архитекторов проекта Евгения Хоровецкая рассказала, что в будущем здесь появится целый комплекс из семи зданий.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Учитывая, что этот храм находится в столице, мы обратили внимание на существующие современные материалы и постарались найти своеобразный консенсус между традиционной архитектурой и современными течениями. Это всего лишь малая часть того комплекса, который мы намерены реализовать здесь. Основной храм – это уже четвертый храм в Астане. В целом мы надеемся, что проект станет точкой притяжения для горожан вне зависимости от их конфессии и вероисповедания. Мы постарались создать здесь благоприятную атмосферу и небольшой парк", – дополнила архитектор.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По ее словам, на территории комплекса будут как и административные здания, так и больница.

"Если перечислить подробно, то получается: основной храм всех казахстанских святых, затем небольшое здание – водосвятная чаша с куполом, лавка, далее епархиальное управление. В епархиальном управлении предусмотрено молодежное движение, административная часть и квартиры для священников. Это здание будет расположено прямо за этим плакатом – мы сейчас стоим у часовни, а за ней будет построено управление. Также предусмотрен торгово-административный комплекс, выходящий на продолжение проспекта Туран", – поделилась Евгения Хоровецкая.

Андрей Василенко, возводившей этот храм, отметил, что комплекс призван стать настоящей опорой для людей, живущих рядом, и приносить им реальную пользу.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Работали над храмом около двух лет – можно сказать, он рождался, как говорится, в муках. Храм станет местом, куда будет приходить много людей. Думаю, многие захотят внести свой вклад в его развитие. Здесь также предусмотрены светская школа и детский сад. Планируется детский центр, где будут лечить детей от онкологических заболеваний. Для жителей, которые будут жить рядом, создадут хорошие условия: школа, садик, медицинские и оздоровительные учреждения, в том числе бассейн", – озвучил он.

