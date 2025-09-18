Как сформировать безопасную среду для счастливого детства, обсудили в Астане

В столичном Центре психологической помощи сегодня, 18 сентября 2025 года, состоялась профессиональная диалоговая встреча, посвященная ментальному здоровью детей и подростков, передает корреспондент Zakon.kz.

Организована встреча столичным Управлением образования совместно с Центром психологической поддержки. В ее работе приняли участие представители профильного ведомства, здравоохранения, социальной защиты населения, сотрудники правоохранительных органов, а также представители проектного офиса "Дети Казахстана", Фонда ЮНИСЕФ и неправительственного сектора.

В ходе встречи был обсужден проект "Дети Казахстана". Основная ее цель - объединить усилия специалистов различных сфер для выработки эффективных подходов к обеспечению безопасности и психологического благополучия детей.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Обсуждаемая сегодня тема очень важная. Вам известно, что во всех объектах образования на сегодня имеются психологи - их работа очень важна в деле воспитания и обучения детей. Во всех объектах образования на сегодня работают около 500 психологов. Это не только школы, но и колледжи и детские сады. Их работу нужно координировать - именно для этих целей и был открыт Центр психологической поддержки в июне 2024 года", – отметил заместитель руководителя Управления образования Серик Адылбаев.

Руководитель Центра психологической поддержки Гульмира Капанова указала на важность работы с психологами.

"В первый год работы мы получили очень маленький процент согласия на психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Практически было около 47% отказов. Это был очень большой процент. Это было продиктовано страхами родителей о том, что будут делать психологи с его ребенком. Мы провели разъяснительную работу и сегодня этот показатель снизился до 8%. Но и это немало - это тысячу детей, которые остаются в опасности", – сказала она.

Она призывала родителей не боятся психологов и не отказываться от их сопровождения.

Подробно о проекте "Дети Казахстана" рассказала учредитель Ulttyq Ustaz Online Academy и UBES High School Гульмира Курганбаева.

"Основная идеология данной концепции, это, конечно, защита ребенка, защита прав ребенка, это развитие ребенка и, конечно же, создание государства, семьи и конкретной организации, доброжелательной к ребенку. Основная формула, когда семья, общество, государство создает условия для развития ребенка, для его защиты и создания всех условий, в том числе доступа к качественному образованию, услугам здравоохранения, к дополнительному образованию и обеспечения ключевых прав и вопросов безопасности", – сообщила спикер.

По ее данным, на сегодня предварительно в Концепции шесть ключевых направлений. И на первом месте стоит вопрос психологического благополучия ребенка в семье.

"Мы говорим о том, что, к сожалению, большое количество неправомерных действий могут происходить в семье. Когда мы анализировали статистику, до 50% нарушений происходят в семье. Поэтому мы говорим: "Счастливый ребенок воспитывается в семье", – добавила эксперт.

Второе ключевое направление - это право ребенка на образование.

Третье направление — право ребенка на медицинское обслуживание начиная с пренатального периода, чтобы предупредить и предотвратить проблемы со здоровьем.

Четвертое направление – право ребенка на социальную защиту.

"Несмотря на то, что сейчас в государстве планируют пересматривать выплаты для отдельных групп людей, потому что мы хотим перейти больше на ответственное государство, тем не менее позиция правительства такая, что все, что касается ребенка, все социальные выплаты, касающихся детей, они будут не только сохранены, но еще в том числе усилены", – подчеркнула Гульмира Курганбаева.

Следующее направление касается прав ребенка на безопасную среду. Здесь рассматриваются вопросы детей, которые находятся в конфликте с законом, а также вопросы безопасности в интернет-пространстве, а также "инфраструктурная" безопасность.

"Большое количество детей выпадают из окон или гибнут в местах организации отдыха", – пояснила учредитель Ulttyq Ustaz Online Academy и UBES High School.

Последнее, шестое направление касается права ребенка на доступ к дополнительному образованию, спорту, творчеству и досугу.

"Это тоже очень серьезное сейчас направление, потому что вы знаете, что в стране развивается программа "Damubala", но она тоже нуждается в совершенствовании, в дальнейшем развитии и особенно эта программа должна уже найти свое отражение, как я уже говорила до этого, в сельской местности, потому что крупные города обеспечены возможностью получить дополнительное образование, но вот именно малые города или сельские населенные пункты нуждаются именно в организации дополнительного образования", – сказала Гульмира Курганбаева.

Для реализации Концепции, по ее словам, проведен анализ законов страны в части защиты прав детей и вырабатываются соответствующие предложения.

"Сейчас нужны меры уже нового характера по профилактике буллинга, по кибербуллингу. Нужно также усилить Стандарты регулирования всех сфер детства, в том числе по организации мест отдыха детей. В планах также создание цифровой платформы - "Путь ребенка" от зачатия до 18 лет на базе eGov на основе искусственного интеллекта. Это будет серьезная цифровая платформа, которая позволит устранить предпосылки для появления "невидимых" детей. Платформа "Путь ребенка" будет интегрирована с "Социальной картой семьи" и с данными других госорганов и мы таким образом сможем видеть каждый момент, где ребенок потенциально может быть незащищен", – резюмировала она.

Его созданием будет заниматься Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан совместно с Министерством просвещения.

Участники встречи указали на важность определения ответственности родителей в воспитании и обеспечении безопасной среды для детей.

"Родители не понимают, как важно вовремя обратиться к специалисту, и в итоге теряют время. Наверное, важно, видеть, что беременность была под наблюдением, что ребенок получал прививки, состав семьи - полная или нет. Некоторые родители скрывают такую информацию. Но это важно для понимания психологического климата в семье. У нас был пример в одном из регионов, когда девочка погибла. И только после ее смерти узнали, что когда-то ее мама совершила суицид. А если бы мы знали это, то и работа была бы выстроена другим образом", – попросили психологи.

К слову, эксперты согласны с тем, что психологи должны знать такую информацию, а также медицинские данные, чтобы выстроить свою работу корректно и максимально эффективно.

Их помощниками могут стать "Курсы осознанного родительства", "Осознанного отцовства и материнства".

18 сентября 2025 года сообщалось, что с начала нового учебного года в Астане значительно активизировалась профилактическая работа с подростками. Она направлена на обеспечение безопасности детей и подростков, а также на формирование в школах атмосферы доверия и уважения.