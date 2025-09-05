Известный ЖК в Алматы шокировал итогами масштабной проверки
Так, согласно данным пресс-службы городской прокуратуры за 5 сентября 2025 года, в ходе кропотливой работы была сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду.
Эта проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:
- 120 фактов нарушения миграционного законодательства;
- 98 случаев нарушения общественного порядка;
- 114 фактов незаконной аренды;
- 22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;
- 567 нарушений правил дорожного движения;
- 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.
Материал по теме
29 августа 2025 года в Министерстве внутренних дел огласили итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". За три дня по стране было проведено более 23 тыс. обходов, проверено свыше 11,5 тыс. сдаваемых в аренду квартир, 8,2 тыс. отгонных участков, фермерских и крестьянских хозяйств, более 22 тыс. индивидуальных владельцев оружия и порядка 500 юридических лиц в сфере оборота оружия. В итоге стражи порядка раскрыли 430 ранее совершенных преступлений и задержали 179 разыскиваемых лиц.