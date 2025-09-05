Известный ЖК в Алматы шокировал итогами масштабной проверки

Жилой комплекс "Манхэттан" в Алматы, известный неоднократными нарушениями общественного порядка, два месяца был под пристальным вниманием правоохранителей и прокуратуры. Специалисты по итогам рейдовых мероприятий выявили около 1000 правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы городской прокуратуры за 5 сентября 2025 года, в ходе кропотливой работы была сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду.

Эта проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:

120 фактов нарушения миграционного законодательства;

98 случаев нарушения общественного порядка;

114 фактов незаконной аренды;

22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;

567 нарушений правил дорожного движения;

7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.

29 августа 2025 года в Министерстве внутренних дел огласили итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". За три дня по стране было проведено более 23 тыс. обходов, проверено свыше 11,5 тыс. сдаваемых в аренду квартир, 8,2 тыс. отгонных участков, фермерских и крестьянских хозяйств, более 22 тыс. индивидуальных владельцев оружия и порядка 500 юридических лиц в сфере оборота оружия. В итоге стражи порядка раскрыли 430 ранее совершенных преступлений и задержали 179 разыскиваемых лиц.