Общество

Известный ЖК в Алматы шокировал итогами масштабной проверки

Новостройка, новостройки, жилой дом, жилые дома, квартиры, квартира , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 11:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жилой комплекс "Манхэттан" в Алматы, известный неоднократными нарушениями общественного порядка, два месяца был под пристальным вниманием правоохранителей и прокуратуры. Специалисты по итогам рейдовых мероприятий выявили около 1000 правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы городской прокуратуры за 5 сентября 2025 года, в ходе кропотливой работы была сформирована база данных по каждой квартире, включающая анкетные сведения о собственниках, место их работы, контактные данные, наличие зарегистрированного оружия, факты привлечения к ответственности за различные правонарушения, а также информацию о сдаче жилья в аренду.

Эта проверка позволила выявить порядка 1000 нарушений, среди которых:

  • 120 фактов нарушения миграционного законодательства;
  • 98 случаев нарушения общественного порядка;
  • 114 фактов незаконной аренды;
  • 22 квартиры, использовавшиеся для оказания интимных услуг;
  • 567 нарушений правил дорожного движения;
  • 7 случаев незаконной реализации алкогольной продукции.

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 11:49
Здесь квартиры покупать не стоит: в акимате Алматы опубликовали новый список проблемных ЖК

29 августа 2025 года в Министерстве внутренних дел огласили итоги оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". За три дня по стране было проведено более 23 тыс. обходов, проверено свыше 11,5 тыс. сдаваемых в аренду квартир, 8,2 тыс. отгонных участков, фермерских и крестьянских хозяйств, более 22 тыс. индивидуальных владельцев оружия и порядка 500 юридических лиц в сфере оборота оружия. В итоге стражи порядка раскрыли 430 ранее совершенных преступлений и задержали 179 разыскиваемых лиц.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
