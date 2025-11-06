#Народный юрист
Происшествия

Массовая драка произошла в одном из алматинских ЖК

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 12:33 Фото: pexels
В Алматы на территории одного из жилых комплексов произошла массовая драка. Полицейские установили личности участников и задержали их, сообщает Zakon.kz.

О массовой драке стало известно 6 ноября 2025 года из Telegram-канала Kris_p_astana, где были опубликованы соответствующие кадры.

"В жилом комплексе "Каспий" в Алматы произошла массовая драка. По предварительным данным, около 12 человек напали на охранника и одного из жителей комплекса. Причины конфликта пока неизвестны", – говорится под публикацией.

За подробностями инцидента мы обратились в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).

"По факту хулиганства Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Все шестеро участников инцидента установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий, направленных на привлечение подозреваемых к уголовной ответственности".Пресс-служба ДП Алматы

Как отметил начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев, подобные действия грубо нарушают общественный порядок и безопасность граждан.

"Независимо от места и мотивов конфликта полиция будет принципиально реагировать на любые проявления хулиганства. Каждый участник подобных противоправных действий понесет ответственность в соответствии с законом", – подчеркнул он.

ДП Алматы призывает граждан воздерживаться от агрессивного поведения, решать споры законным путем и не допускать действий, нарушающих спокойствие и безопасность жителей города.

4 ноября 2025 года стало известно, что конфликт на автомойке в Туркестанской области закончился кровавой дракой.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
