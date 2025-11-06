Массовая драка произошла в одном из алматинских ЖК
О массовой драке стало известно 6 ноября 2025 года из Telegram-канала Kris_p_astana, где были опубликованы соответствующие кадры.
"В жилом комплексе "Каспий" в Алматы произошла массовая драка. По предварительным данным, около 12 человек напали на охранника и одного из жителей комплекса. Причины конфликта пока неизвестны", – говорится под публикацией.
За подробностями инцидента мы обратились в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).
"По факту хулиганства Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Все шестеро участников инцидента установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий, направленных на привлечение подозреваемых к уголовной ответственности".Пресс-служба ДП Алматы
Как отметил начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев, подобные действия грубо нарушают общественный порядок и безопасность граждан.
"Независимо от места и мотивов конфликта полиция будет принципиально реагировать на любые проявления хулиганства. Каждый участник подобных противоправных действий понесет ответственность в соответствии с законом", – подчеркнул он.
ДП Алматы призывает граждан воздерживаться от агрессивного поведения, решать споры законным путем и не допускать действий, нарушающих спокойствие и безопасность жителей города.
