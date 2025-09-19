Казахстанка выехала на встречную полосу, но суд не стал отбирать у нее права

Жительница Караганды нарушила правила дорожного движения (ПДД) – заехала на полосу встречного движения, но ее не стали лишать водительских прав, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Караганды 19 сентября 2025 года рассказали, что, согласно материалам дела, автоледи за рулем Volkswagen нарушила требования дорожной разметки, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении нее полицейские составили адмпротокол по ст. 596 ч. 3 КоАП РК (наказывается лишением права на управление транспортными средствами на шесть месяцев).

"В суде О. пояснила, что она двигалась на машине по улице Таттимбета, и в это время ей позвонила сестра и сообщила о кончине отца. Получив неожиданное известие, она, охваченная паникой, немного левыми колесами наехала на дорожную разметку, но потом снова вернулась на свою полосу движения. Представила суду уведомление о государственной регистрации смерти отца. Судом исследована видеозапись правонарушения, согласно которой автомашина Volkswagen под управлением О. выехала на встречную полосу и заехала на "островок безопасности", после чего сразу перестроилась в свою полосу движения", – сообщили в суде.

Рассмотрев дело, учитывая обстоятельства нарушения ПДД – сложившуюся жизненную ситуацию, суд не нашел в действиях карагандинки умысла выезжать на встречную полосу и исключил признаки состава нарушения, предусмотренного ст. 596 ч. 3 КоАП.

"И ее действия переквалифицировал на ст. 601 ч.1 КоАП – "Несоблюдение требований, предписанных дорожной разметкой проезжей части дороги". Постановлением суда О. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 601 КоАП и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 3 МРП в сумме 11 796 тенге", – сказано в решении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

