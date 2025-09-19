#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Общество

Казахстанка выехала на встречную полосу, но суд не стал отбирать у нее права

двойная сплошная на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 12:16 Фото: pexels
Жительница Караганды нарушила правила дорожного движения (ПДД) – заехала на полосу встречного движения, но ее не стали лишать водительских прав, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Караганды 19 сентября 2025 года рассказали, что, согласно материалам дела, автоледи за рулем Volkswagen нарушила требования дорожной разметки, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении нее полицейские составили адмпротокол по ст. 596 ч. 3 КоАП РК (наказывается лишением права на управление транспортными средствами на шесть месяцев).

"В суде О. пояснила, что она двигалась на машине по улице Таттимбета, и в это время ей позвонила сестра и сообщила о кончине отца. Получив неожиданное известие, она, охваченная паникой, немного левыми колесами наехала на дорожную разметку, но потом снова вернулась на свою полосу движения. Представила суду уведомление о государственной регистрации смерти отца. Судом исследована видеозапись правонарушения, согласно которой автомашина Volkswagen под управлением О. выехала на встречную полосу и заехала на "островок безопасности", после чего сразу перестроилась в свою полосу движения", – сообщили в суде.

Рассмотрев дело, учитывая обстоятельства нарушения ПДД – сложившуюся жизненную ситуацию, суд не нашел в действиях карагандинки умысла выезжать на встречную полосу и исключил признаки состава нарушения, предусмотренного ст. 596 ч. 3 КоАП.

"И ее действия переквалифицировал на ст. 601 ч.1 КоАП – "Несоблюдение требований, предписанных дорожной разметкой проезжей части дороги". Постановлением суда О. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 601 КоАП и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 3 МРП в сумме 11 796 тенге", – сказано в решении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

О правовых нюансах назначения наказания по ст. 596 ч. 3 КоАП РК Zakon.kz писал ранее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
ПДД: каково наказание за пересечение одной сплошной линии в теории и на практике
17:40, 28 августа 2025
ПДД: каково наказание за пересечение одной сплошной линии в теории и на практике
За неоплату парковки снижают штраф: какие еще ждут изменения за нарушения ПДД с 13 марта
17:40, 22 января 2025
За неоплату парковки снижают штраф: какие еще ждут изменения за нарушения ПДД с 13 марта
Всем машинам светит красный – это светофор трехфазный: изменения в ПДД
13:27, 08 января 2025
Всем машинам светит красный – это светофор трехфазный: изменения в ПДД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: