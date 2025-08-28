ПДД: каково наказание за пересечение одной сплошной линии в теории и на практике

За нарушение ПДД регулярно усиливают санкции. Но у этого есть и обратная сторона. Например, формально пересечение одной сплошной линии (1.1. Дорожной разметки) карается лишением прав на полгода. Но на практике нарушитель зачастую даже не заплатит штраф в 3 МРП, как раньше, пишет Zakon.kz.

До 6 мая 2024 года в РК пересечение одной сплошной линии на дорогах с двусторонним движением считалось несоблюдением требований, предписанных дорожной разметкой. И потому квалифицировалось по статье 601 КоАП: штраф 3 МРП и 10 МРП за повтор в течение года.

Затем наказание ужесточили. В Правила дорожного движения внесли поправку (пункт 62-1 ПДД в главу 9 "Расположение ТС на проезжей части") следующего содержания:

"На дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделенных дорожной разметкой 1.1. и (или) обозначенных знаком 3.20, запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами".

То есть одну сплошную фактически приравняли ко двойной сплошной (точнее, их пересечение), и с того момента данное деяние квалифицируют по части 3 статьи 596 КоАП, то есть как выезд на встречную полосу движения. За что наказание куда более суровое: лишение права на управление ТС на 6 месяцев.

Реформу объяснили заботой о безопасности. Разметка 1.1, как известно водителям, используется в том числе и на многочисленных в Казахстане узких загородных трассах. А именно в местах, где запрещен обгон на опасных участках, – например, на спусках и подъемах. Порой эти участки весьма продолжительные, и если встречная полоса пустая, а впереди тащится фура со скоростью усталого пешехода, у некоторых не выдерживали нервы. Они выезжали на "встречку" для обгона.

Штраф в 3 МРП их не удерживал. Но маневр на самом деле рискованный, чреватый авариями с самым тяжелым исходом. Вот и ужесточили санкцию.

Однако не был учтен один нюанс.

Средства видеофиксации, столь распространенные в последние годы, вполне годятся для назначения санкций в виде штрафов. Поскольку накладываются на собственников транспортных средств (в соответствии со статьей 31 КоАП) независимо от того, кто реально находился за рулем. А хозяин – по госномеру – легко фиксируется камерой.

Это, по сути, юридическая фикция, и допускается она лишь в отношении штрафов. Но лишение водительских прав (как и любых прав) – совсем другое дело.

Компетентны это делать исключительно суды (как следует из статьи 684 КоАП), а в суде требуются доказательства, что прав лишают именно того, кто совершил правонарушение, а не кому принадлежит машина. Этого требует принцип вины, сформулированный в статье 11 КоАП и являющийся развитием более универсального правового принципа о презумпции невиновности, закрепленной в Конституции РК (статья 77).

Поэтому выписывать штрафы "при фиксации административного правонарушения сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме", – можно. А чтобы лишить прав, нужны показания инспектора, составившего протокол.

Прямо в КоАП это не говорится, но следует (помимо вышеприведенных доводов) из других документов. Так, например, в южной столице, как сказано в письме Департамента полиции города Алматы МВД от 15 марта 2019 года № 5/8-3521, используются лишь два типа оборудования для фиксации различных нарушений ПДД в автоматическом режиме:

аппаратно-программный комплекс по измерению скорости движения ТС и их фотофиксации,

движения ТС и их фотофиксации, система видеофиксации ТС и нарушений ПДД "ROADSCAN" контроль перекрестка".

И оба, заметьте, используются лишь "при оформлении предписаний о необходимости уплаты штрафов". О лишении прав речи не идет.

И "на выходе" получается так. Вроде бы наказание за правонарушение ужесточили, а на деле, если только зафиксировал его не инспектор, ответственности вовсе не стало.

Между прочим, в соседней юрисдикции, в РФ, где в свое время (но раньше, чем в РК, в 2017 году) приравняли одну сплошную к двойной, оставили альтернативное наказание. Если "хлопнул" инспектор – лишение прав от четырех до шести месяцев. Но это в самом тяжелом случае, если выезд на "встречку" связан с обгоном. Когда же пересек разметку 1.1 при повороте-развороте, это другая статья, и наказание значительно мягче – от 1 до 1,5 тысячи рублей. Штраф же предписан и в тех случаях, когда нарушение – обгон по встречке – зафиксировано видеокамерой (7,5 тысячи рублей).

В РК же цель выезда не имеет значения для определения санкции. Как и то, кем зафиксировано нарушение: человеком или АИС.

О последствиях и была эта статья.

Но, кстати, ощущения от них у автора, скажем так, неоднозначные. Во-первых, весьма спорно приравнивать одну сплошную к двойной. Например, у других наших соседей, в Кыргызстане, по-прежнему полноценной "встречкой" является лишь та полоса, которая отделена двойной сплошной. Этому, кстати, как и другими сравнениям "дорожного законодательства" ЕАЭС, Zakon.kz посвятил в свое время статью.

Соответственно, выездом на встречную полосу в КР считается лишь пересечение двойной сплошной линии – т.е. где имеются хотя бы четыре полосы. В этом есть определенная логика, связанная с тем, что на дороге, состоящей всего из двух полос, обе по определению могут использоваться в одном направлении – во время того же обгона, например.

А во-вторых, вопрос безопасности должен решаться (во всяком случае, в данном случае) улучшением инфраструктуры.

Подавляющая часть нынешних дорог – тех самых двусторонних всего с двумя полосами – устарели и физически, и морально: движение за две трети века с тех пор, как их построили, стало намного интенсивнее. Прежние "козьи тропы" надо заменять многополосными трассами, что, кстати, и делают. Однако в самых сложных геолокациях – как раз на перевалах, о чем шла речь выше – эти широкие шоссе зачастую сужаются до двух полос. Что с учетом интенсивного, но медленного грузового движения и провоцирует остальных участников на обгон.

Например, на очень популярном туристском маршруте на озеро Алаколь, на что издание также обращало внимание.