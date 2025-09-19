25-градусное тепло вернется в Алматы, а в Астану и Шымкент нагрянут дожди

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 20, 21 и 22 сентября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в ближайшие три дня в Алматы вернется тепло до +25°С, а в Астану и Шымкент нагрянут дожди, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.

21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +20+22°С.

22 сентября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +17+19°С. Прогноз погоды по Алматы 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +19+21°С.

21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

22 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Шымкенту 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +27+29°С.

21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С.

22 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С. Материал по теме Синоптики предупредили об НМУ жителей четырех городов Казахстана: что им важно знать и чего избегать Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет непростая погода на выходных. Согласно прогнозу, 20, 21 и 22 сентября 2025 года по стране ожидаются дожди, снег и заморозки до -3°С.

