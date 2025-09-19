Дожди, снег и заморозки до -3°С: Казахстан ждет непростая погода на выходных
Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили казахстанцев к предстоящим выходным, рассказав о прогнозе погоды на 20, 21 и 22 сентября 2025 года. Так, согласно данным метеорологов, погоду большей части страны в ближайшие трое суток будут определять атмосферные фронты, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в отдельных регионах пройдут дожди, грозы, усилится ветер, возможен град, шквал.
"В горных районах юго-востока Казахстана 20 сентября ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, в ночные и утренние часы по Казахстану прогнозируются туманы.
Резких изменений и колебаний в температурном фоне, по информации специалистов, не ожидается.
"Однако в северной половине республики в ночные часы возможны заморозки до -1-3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) жителей четырех городов Казахстана.
