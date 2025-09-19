#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Общество

Дожди, снег и заморозки до -3°С: Казахстан ждет непростая погода на выходных

20-22 сентября, погода, прогноз, Казахстан, дожди, снег, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 11:52 Фото: Instagram/dots_foto
Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили казахстанцев к предстоящим выходным, рассказав о прогнозе погоды на 20, 21 и 22 сентября 2025 года. Так, согласно данным метеорологов, погоду большей части страны в ближайшие трое суток будут определять атмосферные фронты, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в отдельных регионах пройдут дожди, грозы, усилится ветер, возможен град, шквал.

"В горных районах юго-востока Казахстана 20 сентября ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ночные и утренние часы по Казахстану прогнозируются туманы.

Резких изменений и колебаний в температурном фоне, по информации специалистов, не ожидается.

"Однако в северной половине республики в ночные часы возможны заморозки до -1-3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 11:52
Встретились два времени года: сентябрьский снег в горах Алматы запечатлел фотограф

Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) жителей четырех городов Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Синоптики предупредили об НМУ жителей четырех городов Казахстана: что им важно знать и чего избегать
10:10, Сегодня
Синоптики предупредили об НМУ жителей четырех городов Казахстана: что им важно знать и чего избегать
Синоптики назвали область Казахстана, которую накроют заморозки до -2°C в пятницу
18:00, 18 сентября 2025
Синоптики назвали область Казахстана, которую накроют заморозки до -2°C в пятницу
Заморозки до -2°C надвигаются на одну область Казахстана
17:30, 17 сентября 2025
Заморозки до -2°C надвигаются на одну область Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: