Дожди, снег и заморозки до -3°С: Казахстан ждет непростая погода на выходных

Фото: Instagram/dots_foto

Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили казахстанцев к предстоящим выходным, рассказав о прогнозе погоды на 20, 21 и 22 сентября 2025 года. Так, согласно данным метеорологов, погоду большей части страны в ближайшие трое суток будут определять атмосферные фронты, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в отдельных регионах пройдут дожди, грозы, усилится ветер, возможен град, шквал. "В горных районах юго-востока Казахстана 20 сентября ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Кроме того, в ночные и утренние часы по Казахстану прогнозируются туманы. Резких изменений и колебаний в температурном фоне, по информации специалистов, не ожидается. "Однако в северной половине республики в ночные часы возможны заморозки до -1-3°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Материал по теме Встретились два времени года: сентябрьский снег в горах Алматы запечатлел фотограф Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) жителей четырех городов Казахстана.

