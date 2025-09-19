#АЭС в Казахстане
Общество

Синоптики предупредили об НМУ жителей четырех городов Казахстана: что им важно знать и чего избегать

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 10:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В четырех городах Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

"19 сентября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, Кокшетау, ночью – в Атырау, Костанае", – говорится в обращении, опубликованном в пятницу.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Туман, заморозки и гроза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Ранее синоптики назвали область Казахстана, которую в пятницу, 19 сентября 2025 года, накроют заморозки до -2°C.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
