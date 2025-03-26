Тепло вернется в Астану, Алматы и Шымкент
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на ближайшие три дня по Астане, Алматы и Шымкенту. Из него следует, что астанчан ждет погода без осадков, а жителей двух крупнейших мегаполисов страны – дожди. В целом, ожидается потепление до +14°C, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем +5+7°C.
- 28 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +8+10°C.
- 29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +9+11°C.
Прогноз погоды по Алматы
- 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +10+12°C.
- 28 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +8+10°C.
- 29 марта: переменная облачность, временами дождь, ночью и утром туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +8+10°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 27 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +6+8°C.
- 28 марта: переменная облачность, временами дождь, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +8+10°C.
- 29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +12+14°C.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 27, 28 и 29 марта 2025 года по Казахстану. Из него следует, что в республику возвращаются 25-градусный мороз, дожди и снег. Подробнее об этом здесь.
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