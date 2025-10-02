#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
546.96
642.73
6.7
Происшествия

Потребовал телефон и заставил взять кредит: студента арестовали в Уральске

полиция задержала студента в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 21:48 Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО установили факт грабежа, совершенного студентом одного из вузов города Уральска, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, подозреваемый, поссорившись со своим знакомым, применил в отношении него силу и в присутствии третьего лица потребовал передать ему мобильный телефон iPhone. Уже на следующий день похищенный гаджет он реализовал в одной из торговых точек в центре города за 120 тыс. тенге и скрылся.

"Проверка показала, что данный гражданин ранее неоднократно обманывал того же знакомого. Так, в начале 2024 года, прикрываясь обещанием финансовой помощи, он убедил потерпевшего оформить онлайн-кредит на 60 тыс. тенге, а затем завладел полученными средствами. Подобные случаи были зафиксированы также в ноябре прошлого года и в сентябре текущего", – говорится в сообщении полиции.

В итоге общий ущерб составил более 300 тыс. тенге, которые до сих пор вынужден выплачивать сам пострадавший. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания УП города Уральска.

Материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что трое с оружием ограбили дом предпринимателя в Алматы на полмиллиарда тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пять станций метро закрыли в Париже из-за массовых митингов
20:33, Сегодня
Пять станций метро закрыли в Париже из-за массовых митингов
"Вселенная закончится Большим сжатием": физики назвали дату гибели мира
19:05, Сегодня
"Вселенная закончится Большим сжатием": физики назвали дату гибели мира
Таинственная болезнь убивает птицу в СКО и Павлодарской области: диагноз до сих пор не установлен
18:14, Сегодня
Таинственная болезнь убивает птицу в СКО и Павлодарской области: диагноз до сих пор не установлен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: