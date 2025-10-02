Потребовал телефон и заставил взять кредит: студента арестовали в Уральске

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО установили факт грабежа, совершенного студентом одного из вузов города Уральска, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, подозреваемый, поссорившись со своим знакомым, применил в отношении него силу и в присутствии третьего лица потребовал передать ему мобильный телефон iPhone. Уже на следующий день похищенный гаджет он реализовал в одной из торговых точек в центре города за 120 тыс. тенге и скрылся.

"Проверка показала, что данный гражданин ранее неоднократно обманывал того же знакомого. Так, в начале 2024 года, прикрываясь обещанием финансовой помощи, он убедил потерпевшего оформить онлайн-кредит на 60 тыс. тенге, а затем завладел полученными средствами. Подобные случаи были зафиксированы также в ноябре прошлого года и в сентябре текущего", – говорится в сообщении полиции.

В итоге общий ущерб составил более 300 тыс. тенге, которые до сих пор вынужден выплачивать сам пострадавший. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания УП города Уральска.

Материалы направлены в суд.

