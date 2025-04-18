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Общество

Полиция обратилась к алматинцам по поводу сайтов знакомств

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 13:55 Фото: Zakon.kz
В Алматы группа лиц заманивала жертв через интернет и грабила, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Алматы, подозреваемые использовали сайт знакомств, чтобы заманить потерпевшего в квартиру, где применили силу и завладели крупной суммой денег.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно с районными полицейскими задержали троих подозреваемых. Все они признались в преступлении, часть похищенного изъята.

"Это уже не первый случай, когда преступники используют интернет-платформы для установления контакта с будущими жертвами. Мы предупреждаем: будьте крайне осторожны при знакомстве в Сети. Не соглашайтесь на встречи в незнакомых местах, особенно если вас приглашают в квартиры. При малейших сомнениях, обращайтесь в полицию. Мы напоминаем, что доверчивость в виртуальном пространстве может обернуться реальной угрозой", – резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

Кроме того, полиция Алматы рассказала 18 апреля о задержании мужчины, который записал видео с поддержкой напавшего на иностранца в Жамбылской области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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