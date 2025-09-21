#АЭС в Казахстане
Общество

От мяса до меда: аграрии из Абайской и Атырауской областей привезли в Астану 400 тонн продукции

Астана, ярмарка, продукты , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 12:54 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане прошла сельскохозяйственная ярмарка, где аграрии из Абайской и Атырауской областей представили около 400 тонн продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Утро субботы на парковке ипподрома "Казанат" началось шумно и оживленно. Едва часы пробили девять, как к прилавкам потянулись жители столицы с сумками и корзинами. Осеннее солнце мягко освещало длинные ряды продукции, а в воздухе смешивались ароматы меда, свежего хлеба и копченой рыбы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На этот раз свою продукцию в Астану привезли аграрии Абайской и Атырауской областей. Около 400 тонн сельхозтоваров разместились на прилавках: 140 тонн мяса и мясных изделий, 80 тонн овощей и фруктов, 70 тонн меда, 50 тонн бахчевой продукции, 25 тонн рыбы, 15 тонн молочных продуктов и еще порядка 20 тонн самых разных угощений.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Картина напоминала большой праздник урожая: на одном прилавке ровными рядами лежали яблоки и груши, на другом – золотистые дыня и арбузы. Особое внимание привлекали банки с янтарным медом, переливающимся на солнце.

Руслан Рыбакин рассказал, что приехал из области Абай, Урджарского района, села Урджар.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Каждый год приезжаем и будем приезжать. Мы привезли разные виды меда. Спрос на мед хороший: люди берут, им нравится. Мы очень благодарны", – дополнил сельхозпроизводитель. 

Рядом фермеры раскладывали мясо и домашние колбасы – каждая семья могла найти здесь все необходимое. В отличие от магазинов, где продукты проходят через десятки посредников, здесь товар поступал напрямую от производителей.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Люди с удовольствием общались с фермерами, расспрашивали об условиях производства, пробовали медовые соты и сыр прямо на месте. Атмосфера была теплой и доверительной: покупка превращалась в маленький разговор о селе, о земле и о труде.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Пока одни выбирали продукты, другие задерживались у сцены – концертная программа добавляла ярмарке праздничного настроения. Народные песни, танцы и выступления творческих коллективов из Абайской и Атырауской областей создавали ощущение настоящего фестиваля. Дети хлопали в ладоши, взрослые снимали видео, а угощения и музыка переплетались в единую картину живого праздника.

К месту проведения ярмарки можно было легко добраться – специально для удобства курсировали автобусы №18, 37 и 303. С каждым часом поток людей рос, и к середине дня уже казалось, что вся столица собралась на "Казанате".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Ярмарка работает два дня – 20 и 21 сентября, с 9 утра до 18 часов. 

14 сентября 2025 года в столице прошла масштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием аграриев из Кызылординской и Актюбинской областей. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Последние
Популярные
