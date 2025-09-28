#АЭС в Казахстане
Общество

Около 350 тонн продукции привезли фермеры трех регионов в Астану

Астана, продукты, регионы , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 16:21 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане проходит масштабная сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры сразу трех регионов привезли в столицу около 350 тонн продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

В сельскохозяйственной ярмарке принимают участие товаропроизводители из Алматинской, Жетысуской и Мангистауской областей. Каждый регион по-своему уникален и богат. 

"На ярмарке представлено широкое разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов напрямую от фермеров, что способствует повышению доступности продовольствия и поддержке отечественных производителей", – говорят в пресс-службе акимата города. 

Астана, продукты, регионы , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 16:21

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Одной из главных особенностей данной ярмарки стало то, что вся продукция реализуется по ценам значительно ниже рыночных. Это стало возможным благодаря прямым поставкам от сельхозпроизводителей, которые приехали в столицу из разных регионов страны, специально чтобы представить свою продукцию и порадовать столичных покупателей качественными, свежими и доступными товарами.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В общей сложности в Астану было привезено порядка 350 тонн сельхозпродукции, включая 110 тонн овощей, 50 тонн фруктов, 35 тонн мяса и мясопродуктов, 14 тонн рыбы, 10 тонн молочной продукции, 20 тысяч яиц и множество других продовольственных товаров. Продукция реализуется без посредников, что позволяет удерживать низкие цены и делает ярмарку особенно популярной среди жителей города.

Мангистауская область традиционно представила широкий выбор свежей и переработанной рыбы — осетр, кефаль и другие деликатесные виды. А Алматинская и Жетысуская области порадовали астанчан легендарным яблоком апорт, которое является визитной карточкой южных регионов.

Жители и гости столицы смогли также насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. 

Отметим, в текущем году ярмарка проводится на территории парковки ипподрома "Казанат". Для удобства горожан и гостей столицы в дни проведения ярмарок курсируют автобусы по маршрутам №18, 37 и 303, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

14 сентября 2025 года в столице прошла сельскохозяйственная ярмарка с участием аграриев из Кызылординской и Актюбинской областей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
