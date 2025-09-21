В Алматы таксиста подозревают в изнасиловании молодой девушки

В Казнете распространяется информация о том, что 18-летнюю девушки изнасиловали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам родных девушки, она не выходила на связь поздно вечером, а потом ее нашли. Она сообщила, что ее изнасиловал мало знакомый мужчина, который ранее пытался за ней ухаживать. По данным родных, он работает таксистом.

Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы.

"По факту, изложенному в заявлении потерпевшей, сотрудниками отдела полиции УП Медеуского района незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", – рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что следственные действия продолжаются в рамках действующего законодательства.

"Полиция Алматы обеспечивает объективное и всестороннее расследование", – заключили в ДП.

