Общество

В Алматы таксиста подозревают в изнасиловании молодой девушки

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 21:36 Фото: unsplash
В Казнете распространяется информация о том, что 18-летнюю девушки изнасиловали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам родных девушки, она не выходила на связь поздно вечером, а потом ее нашли. Она сообщила, что ее изнасиловал мало знакомый мужчина, который ранее пытался за ней ухаживать. По данным родных, он работает таксистом.

Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы. 

"По факту, изложенному в заявлении потерпевшей, сотрудниками отдела полиции УП Медеуского района незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", – рассказали в полиции. 

В ведомстве отметили, что следственные действия продолжаются в рамках действующего законодательства.

"Полиция Алматы обеспечивает объективное и всестороннее расследование", – заключили в ДП. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Алматинской области задержали двух женщин, которые похитили и пытали девушку-подростка. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
