На западе Казахстана школьница родила ребенка: в изнасиловании подозревают мужа бабушки
Фото: pexels
В Казнете распространяется информация о том, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что к произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в родстве.
Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции региона.
"Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и арестовано. В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения", – рассказали в ведомстве.
Также в полиции добавили, что проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Ход расследования находится на контроле у руководства Департамента полиции.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Полицейским Уральска удалось задержать подозреваемого в нападении на 10-летнюю ученицу школы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript