Общество

На западе Казахстана школьница родила ребенка: в изнасиловании подозревают мужа бабушки

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 19:41 Фото: pexels
В Казнете распространяется информация о том, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что к произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в родстве.

Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции региона.

"Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и арестовано. В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения", – рассказали в ведомстве.

Также в полиции добавили, что проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Ход расследования находится на контроле у руководства Департамента полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Полицейским Уральска удалось задержать подозреваемого в нападении на 10-летнюю ученицу школы.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
