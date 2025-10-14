На западе Казахстана школьница родила ребенка: в изнасиловании подозревают мужа бабушки

В Казнете распространяется информация о том, что в Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что к произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в родстве.

Эту информацию прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции региона.

"Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и арестовано. В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения", – рассказали в ведомстве.

Также в полиции добавили, что проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Ход расследования находится на контроле у руководства Департамента полиции.

