Андреа Гонтковичова, ФМИ: Разная продукция требует разного подхода в регулировании

Курить вредно, и это факт. Однако, как отметила в интервью Zakon.kz вице-президент "Филип Моррис Интернешнл" по корпоративным вопросам Андреа Гонтковичова, бездымные продукты являются менее вредными для здоровья, и люди должны знать об этом.

– Чему могут научить Казахстан примеры Швеции и Чехии в отношении подходов и принципов борьбы с курением?

– Швеция стала пионером в этом направлении еще в 70-х годах – тогда в стране курило около 40% населения. Уже тогда там количество людей, бросивших курить и перешедших на менее вредные продукты, было большим. С тех пор прошло много времени, и сейчас количество курящих сигареты в этих странах на уровне 5-6%. И это один из самых низких показателей в мире. Первый фактор успеха – начать переходить. И чем раньше, тем лучше. Второй – это роль государства как регулятора. А третий фактор успеха – роль медицинского и научного сообществ. Нужно, чтобы они имели возможность доносить достоверную информацию населению о бездымной продукции и чтобы она была в законном обороте на территории страны. Это пример Швеции.

Чехия начала позже – в 2017 году. Но там сделали большие шаги за короткое время, сумев быстро проанализировать научные исследования. На государственном уровне было принято решение поддержать людей, которые хотят бросить курить сигареты или перейти на менее вредную альтернативу. Они дали выбор совершеннолетним курильщикам. Координирующий государственный орган в рамках программы принял решение, какими налогами обложить эту продукцию в зависимости от риска и вреда. Как результат, сегодня регулирование и налогообложение существуют для каждого вида продукции в зависимости от степени вреда от нее. Сигареты там облагаются стопроцентным налогом, а налог на продукты со сниженным риском, соответственно, меньше.

– Что может пойти не так, когда некоторые бездымные продукты запрещены в стране, и какой урок можно извлечь из мирового опыта?

– Остановить прогресс и внедрение инноваций невозможно – этот поезд уже отъехал от станции. И страны должны принять решение – либо они открывают границы продукции с минимизированным риском для здоровья, либо нет. Если открывают, должны быть жесткие правила, и они должны соблюдаться, и за этим должно следить государство. Мир глобален, сегодня есть доступ к интернету, мы читаем газеты на разных языках, мы путешествуем в разные города по всему миру. Люди уже знают о существовании таких продуктов. Если они не могут приобрести ее законным способом, они будут делать это нелегально. Если легальной продукции на рынке нет, ее, как правило, замещает контрафактная, менее качественная и не имеющая научного обоснования и контроля. Поэтому государству важно помнить об этом риске.

– Какие меры наиболее эффективны для перехода на бездымную продукцию?

– Лучшее, что курящие могут сделать, – это бросить курить. Если они по каким-то причинам не хотят этого делать, тогда у них должно быть право иметь полную информацию о менее вредных альтернативах – бездымной продукции. И она должна быть легальна и доступна им. А задача производителей – создать такой продукт, выводы о сниженном вреде которого будут научно обоснованы. Продукт, который будет находить отклик у взрослого потребителя и вызывать желание перейти на него с сигарет.

Фото Филип Моррис Казахстан

– Чем опасно одинаковое отношение к сигаретам и бездымной продукции?

– Самое опасное – то, что курильщики не станут переходить на продукты со сниженным вредом. Курящие так и останутся с сигаретами. Нельзя одинаково подходить к регулированию разных по своей сути продуктов – разные технические параметры, а главное – по степени вредного воздействия на организм. Приведу пример: в Казахстане разное отношение и разные ввозные таможенные пошлины в отношении электрокаров и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Таможенные пошлины на электрокары, насколько я знаю, в данный момент нулевые. Такой же принцип мог бы быть применим к сигаретам и к менее вредной бездымной продукции.

– Насколько критично в настоящее время табачная индустрия подходит к инновациям?

– Для никотиновой индустрии сейчас время перемен. Этот век позволяет инновациям входить в нашу жизнь, проводить полные исследования и делиться их результатами со всеми заинтересованными сторонами, включая государство, научные и медицинские сообщества. Если мы совместно со СМИ поможем людям прийти к пониманию заботы о своем здоровье, значит, мы создаем лучший мир.

– Какие еще проблемы в области регулирования табака вы могли бы упомянуть?

– Некоторые правительства не пытаются прийти к регулированию никотиновых продуктов. К примеру, европейская табачная директива существует уже около 11 лет. Она регулирует не только сигареты, но также и продукцию нового поколения. С 2015 года действует Евразийский экономический союз, но дискуссия по техрегламенту на никотинсодержащую продукцию там ведется много лет и пока не пришла к своей финальной точке. Некоторая продукция с нагреваемым табаком продается на рынках стран легально, а другая, такая как электронные сигареты, в некоторых странах запрещена. Эта отсрочка – не в интересах тех, кто по-прежнему курит сигареты – самую вредную форму потребления никотина. Если есть возможность перейти на менее вредные продукты, лучше сделать это на 10 лет раньше, чем на 10 лет позже. К примеру, за последнее десятилетие в Японии более 50% населения перестало курить, а в Венгрии более 40%. Это страны в разных частях мира, но прогресс в этом отношении схож у обеих.

– Какое самое большое заблуждение о бездымных продуктах, по вашему мнению, необходимо развенчать?

– Самый большой миф – неправильное понимание вреда никотина. Люди ищут источник никотина и не полностью понимают, что есть вредные и менее вредные способы его употребления. Никотин вызывает зависимость, это факт. Но сам по себе никотин не токсикант и не канцероген. Существует большая разница в том, каким образом человек употребляет никотин. При курении сигарет образуется дым, в котором свыше 6 тыс. вредных химических веществ – продуктов горения. В бездымной продукции их намного меньше. Если исключить процесс горения, то риски для здоровья можно значительно снизить.

– Если бы вы могли изменить только одну вещь в подходе правительств стран к регулированию табака сегодня, что бы это было?

– Я бы предложила курящим менее вредную альтернативу.

– Спасибо за беседу.