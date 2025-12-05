Эпоха доверия: Казахстан строит открытую и сервисную модель правопорядка

В Астане 4 декабря стартовала международная научно-практическая конференция "Закон и порядок – основа стабильности и прогресса", которая стала ключевым этапом реализации одноименной государственной концепции, предложенной президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

На форуме, организованном Генеральной прокуратурой и Академией правоохранительных органов, объявлен переход к проактивной модели работы, усилению персональной ответственности руководителей и внедрению цифровых решений во всех регионах страны.

Цели и идеология: новая модель правопорядка

Международная научно-практическая конференция сосредоточена на выработке эффективных подходов к формированию правовой культуры, укреплению законности и повышению доверия граждан к институтам правопорядка. Конференция стала ключевым этапом реализации государственной концепции "Закон и Порядок", ориентированной на развитие правосознания, внедрение цифровых решений в сферу безопасности, борьбу с коррупцией и формирование нетерпимости к правонарушениям.

На мероприятии присутствуют более 300 участников из Казахстана и зарубежья: представители Администрации президента, Парламента, Верховного суда, акиматов, министерств, ведомственных вузов, а также международных организаций – Управления ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, ПРООН и других партнерских структур.

Фото: Telegram/GenPr

Объединение усилий: общество, наука и бизнес

Особое место на конференции занимает участие научного сообщества: присутствуют ректоры и проректоры ведущих университетов, руководители академий правоохранительных и специальных органов, профессора права и смежных дисциплин, криминологи, социологи, специалисты в сфере цифровой безопасности, эксперты международных научных центров. Их участие формирует академическую основу дискуссии и позволяет обсуждать профилактику правонарушений в научно обоснованной, методологически выверенной плоскости.

Заметное участие в работе конференции приняли и институты гражданского общества – члены общественных советов, правозащитники, медиаторы, представители благотворительных фондов, психологи, специалисты по работе с молодежью и уязвимыми группами. Они представляют практический опыт взаимодействия с населением, молодежью, семьями, сообществами и дают государственным органам обратную связь о реальных запросах общества.

Фото: Telegram/GenPr

Важную роль играет и присутствие представителей частного сектора – компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, финтеха, цифровых технологий, аналитических платформ, криминалистических решений и ИИ-инструментов. Их участие демонстрирует готовность бизнеса к партнерству в вопросах обеспечения безопасности, внедрения инноваций и противодействия современным угрозам, включая онлайн-мошенничество и киберпреступность.

Такое многоуровневое представительство отражает понимание того, что идеология "Закон и Порядок" может быть эффективно реализована только при объединении усилий всех институтов общества, совместной экспертизе и открытом, профессиональном диалоге.

Фото: Telegram/GenPr

Пленарное заседание: от реактивной модели к стратегии

Пленарное заседание началось с выступления генерального прокурора Берика Асылова. Он подчеркнул, что идеология "Закон и Порядок" стала основой государственной политики, и руководство страны требует координации всех государственных структур, формирования единой системы профилактики и персональной ответственности руководителей госорганов. Генпрокурор призвал переходить к проактивной модели, активно внедрять цифровые решения и проектный подход.

С приветственными словами выступили первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и помощник президента Ержан Жиенбаев. Скляр подчеркнул, что идеология "Закон и Порядок" является фундаментальной частью государственной модернизации. Он отметил необходимость системного обновления правовой сферы, усиления персональной ответственности руководителей, внедрения цифровых технологий и создания устойчивого механизма межведомственного взаимодействия. Особое внимание он уделил роли правительства в обеспечении прозрачности, эффективности госуслуг и формировании доверия граждан к институтам государства.

Фото: Telegram/GenPr

Ержан Жиенбаев акцентировал внимание на политической и стратегической значимости курса "Закон и Порядок" как элемента национальной безопасности. Он указал, что данный курс должен быть реализован не только через государственные органы, но и через активное участие общества. В своем обращении Жиенбаев подчеркнул важность сервисной модели работы правоохранительной системы, повышения открытости и готовности к диалогу, а также отметил необходимость вовлечения молодежи и экспертного сообщества в формирование атмосферы нетерпимости к правонарушениям.

Затем выступили представители международных организаций: глава программного офиса УНП ООН Мадина Сариева, заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Юрий Фенопетов, заместитель постоянного представителя ПРООН Сухроб Ходжиматов. Они высоко оценили инициативу Казахстана по укреплению законности, подчеркнули важность развития профилактики правонарушений и выразили готовность к расширению экспертного и технического сотрудничества.

Фото: Telegram/GenPr

Комплексный подход и региональный опыт

После приветствий началась серия докладов. Заместитель генпрокурора Асхат Жумагали говорил о развитии устойчивой парадигмы "Закон и Порядок", видении дальнейшего совершенствования работы по ее продвижению. Замминистра внутренних дел Айдар Сайтбеков раскрыл темы доверия и общественной безопасности, подчеркнув, что ключевой задачей МВД РК является "служить и защищать", а не только "охранять и контролировать". Он подчеркнул, что принципы законности и справедливого правопорядка являются частью национального кода казахской государственности. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина рассказала о роли судебных коллегий, первый вице-министр труда Аскарбек Ертаев поднял вопрос социальной адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы, вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал о партнерстве с гражданским обществом, а первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова – о формировании культуры законопослушного поведения у молодежи.

Затем выступили представители научного сообщества. Профессор, почетный академик НАН РК Марат Когамов рассказал о нормах уголовно-процессуального закона. Директор Института по исследованию уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблем Astana International University академик АЕН РК Исидор Борчашвили говорил о правовом фундаменте Конституции.

Фото: Telegram/GenPr

Отдельный интерес вызвали выступления о практическом региональном опыте.

В своем выступлении аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал, что проект "Тараз – қауіпсіз қала" позволил снизить уровень преступности с 98 до 54 на 10 тыс. населения и резко повысить доверие к правоохранительным органам.

Прокурор Алматы Серик Карипбеков доложил о борьбе с SIM-боксами: уничтожено 12 нелегальных систем, заблокировано более 4 млн IP-вызовов, запущен продукт Sim-Kids для безопасной связи детей.

Прокурор Шымкента Габит Муканов поделился опытом расследования дела "Карбон": использование финансовой аналитики и принципа "иди за деньгами" позволило выйти на организаторов международной наркосети.

Прокурор Алматинской области Берик Адамов поделился: дистанционное правовое воспитание охватило 180 тыс. школьников; система "Портрет семьи" на основе искусственного интеллекта помогает определить социальные риски; аналитическая платформа прогнозирует правонарушения, интегрируя более 30 баз данных.

Прокурор Западно-Казахстанской области Нурбек Улласбекулы презентовал проект "Цветной маршрут", позволяющий выявлять эмоционально нестабильных школьников: обследованы свыше 50 тыс. детей, выявлены 9 тыс. подростков с риском кризисных состояний, для них организована индивидуальная поддержка.

Обобщая итоги демонстраций и выступлений, генеральный прокурор Берик Асылов предложил активнее внедрять имеющиеся ресурсы и наработки во всех регионах страны и сферах общества, продвигая принцип "Закон и Порядок".