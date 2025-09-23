#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцы "отказались" от нормальных зарплат и родственников ради халявных денег

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуроры в Туркестанской области нашли семьи, которые ради получения адресной социальной помощи (АСП) скрыли родных, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе 23 сентября 2025 года рассказали, что были выявлены факты сокрытия своих фактических доходов, а также количество работающих членов семьи.

"Так, жители Сарыагашского (11), Келесского (6) и Мактааральского (2) районов, скрыв свои доходы, незаконно присвоили из средств государства 4,2 млн тенге. Кроме того, 13 жителей Келесского района при подаче заявлений умышленно скрыли совместно проживающих членов семьи, чтобы занизить совокупный доход и не превысить черту бедности. Таким образом, ими незаконно получено 2,2 млн тенге", – сказано в сообщении.

По данному факту в адрес уполномоченного органа внесен акт прокурорского надзора.

Это не первый подобный случай. Ранее в Туркестанской области выявили незаконную выдачу АСП на 13 миллионов тенге.

