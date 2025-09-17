На юге Казахстана 13 млн тенге выдали тем, кто не нуждался в помощи
Так, в Жетысайском районе установлено, что несмотря на заключение комиссии, созданной местным исполнительным органом, о том, что семьи "не нуждаются в АСП", 18 семьям необоснованно произведены выплаты на сумму 3,1 млн тенге.
Вместе с тем, в сельском округе Капланбек Сарыагашского района секретарь участковой комиссии и заместитель акима сельского округа, подписавшись от имени членов комиссии, оформили фиктивные заключения по 56 заявлениям, в результате чего 9,7 млн тенге государственных средств были израсходованы не по назначению.
Теперь в адрес уполномоченных органов внесен акт прокурорского надзора с требованием возврата средств и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время документ находится на рассмотрении.
Материал по теме
8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана заявил, что в стране предстоит унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах. По его словам, "близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые "помогайки".