Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС – комментарий главы Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве подтвердил удорожание продуктов из-за повышения налоговых ставок, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заверил, что это будет краткосрочное удорожание.

"Конечно, изменения будут. Речь шла о том, что будут единовременные, краткосрочные по продолжительности изменения – от 2,5 до 3 процентов в конечной стоимости. Это связано с изменениями налоговых режимов, учетных. Бизнес активно участвует, они приводят свои аргументы, и я думаю, что будет принято сбалансированное решение. Поэтому мой ответ: "Да, изменения будут", – сказал Шаккалиев.

Однако более конкретно он сказать не смог.

"Говорить о том, насколько это вероятно и в какой период, пока рано. Одно могу сказать: в межсезонье мы всегда видим изменения. Я помню, по яйцу у нас была такая дискуссия, но в итоге мы цену в рамках меморандума – с учетом изменения факторов производства – зафиксировали, и мы идем в коридоре. Поэтому моя задача как министра торговли – чтобы на полке присутствовал товар разного ассортимента, качества и цены", – добавил министр.

