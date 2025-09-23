Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС – комментарий главы Минторговли
Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве подтвердил удорожание продуктов из-за повышения налоговых ставок, передает корреспондент Zakon.kz.
Министр заверил, что это будет краткосрочное удорожание.
"Конечно, изменения будут. Речь шла о том, что будут единовременные, краткосрочные по продолжительности изменения – от 2,5 до 3 процентов в конечной стоимости. Это связано с изменениями налоговых режимов, учетных. Бизнес активно участвует, они приводят свои аргументы, и я думаю, что будет принято сбалансированное решение. Поэтому мой ответ: "Да, изменения будут", – сказал Шаккалиев.
Однако более конкретно он сказать не смог.
"Говорить о том, насколько это вероятно и в какой период, пока рано. Одно могу сказать: в межсезонье мы всегда видим изменения. Я помню, по яйцу у нас была такая дискуссия, но в итоге мы цену в рамках меморандума – с учетом изменения факторов производства – зафиксировали, и мы идем в коридоре. Поэтому моя задача как министра торговли – чтобы на полке присутствовал товар разного ассортимента, качества и цены", – добавил министр.
Ранее мы писали, что в Минторговли не прогнозируют роста цен на мясо птицы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript