Общество

Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС – комментарий главы Минторговли

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 12:37 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве подтвердил удорожание продуктов из-за повышения налоговых ставок, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заверил, что это будет краткосрочное удорожание.

"Конечно, изменения будут. Речь шла о том, что будут единовременные, краткосрочные по продолжительности изменения – от 2,5 до 3 процентов в конечной стоимости. Это связано с изменениями налоговых режимов, учетных. Бизнес активно участвует, они приводят свои аргументы, и я думаю, что будет принято сбалансированное решение. Поэтому мой ответ: "Да, изменения будут", – сказал Шаккалиев.

Однако более конкретно он сказать не смог.

"Говорить о том, насколько это вероятно и в какой период, пока рано. Одно могу сказать: в межсезонье мы всегда видим изменения. Я помню, по яйцу у нас была такая дискуссия, но в итоге мы цену в рамках меморандума – с учетом изменения факторов производства – зафиксировали, и мы идем в коридоре. Поэтому моя задача как министра торговли – чтобы на полке присутствовал товар разного ассортимента, качества и цены", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Минторговли не прогнозируют роста цен на мясо птицы.

Азамат Сыздыкбаев
Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП
19:22, 18 сентября 2025
Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП
Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста
16:31, 16 сентября 2025
Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста
В каких странах мира инфляция выше, чем в Казахстане
12:56, 09 сентября 2025
В каких странах мира инфляция выше, чем в Казахстане
