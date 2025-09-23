#АЭС в Казахстане
Общество

В Минторговли не прогнозируют роста цен на мясо птицы

Куриное мясо, филе, курица, мясо птицы, мясной отдел, куриное филе, курятина, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 11:25 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве 23 сентября 2025 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на курятину, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что на фоне роста цен на говядину казахстанцы стали больше покупать курятину. В этой связи они поинтересовались прогнозами Минторговли по стоимости мяса кур в ближайшее врем.

"Да, действительно, мы наблюдаем определенную динамику роста (потребления курятины. – Прим. ред.). Я неоднократно говорил, что есть такое понятие "товар-заменитель" – это когда потребитель при росте цен на один продукт переключается на потребление другого", – сообщил Арман Шаккалиев.

По его словам, не ожидается, что будет повышенная волатильность по мясу птицы.

"Рост цен на мясо птицы на август составил 1%. Поэтому мы не ожидаем, что будет сильное подорожание", – заверил глава Минторговли.

23 сентября 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, что делается для стабилизации цен на продукты питания.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
