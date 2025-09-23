#АЭС в Казахстане
Общество

Дешевые продукты от производителей появятся в магазинах – в Казахстане стартует акция

Фрукты, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 14:30 Фото: freepik
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве рассказал об акции Berеke Fest, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках акции торговые сети выделят специальные места для казахстанских производителей, что позволит продавать продукцию по ценам ниже рыночных.

"Это торговые сети Magnum, Small, "Анвар", "Рамада" и другие. Они проявили социальную ответственность, это (их. – Прим. ред.) инициатива, и мы поддерживаем их. Будут выделены специальные полки, где будет указываться, что это прямые фермерские поставки. Соответственно, надбавка, как мы говорим, в пределах 15%, эта норма установлена у нас законодательством. Это прямой доступ для производителей. Мы ожидаем, что цена будет достаточно привлекательной", – сказал Шаккалиев.

Он также уточнил, что акция будет анонсирована с 25 сентября.

"Цена будет более низкой за счет объемов, за счет эффекта масштаба", – добавил министр.

Сегодня мы писали, насколько подорожают продукты из-за повышения ставки НДС.

Азамат Сыздыкбаев
