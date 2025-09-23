#АЭС в Казахстане
Общество

В какие страны планируют продавать урожай 2025 года в Казахстане

Зеленый базар, рынок, крупы, злаки, крупа, зерновые, каши, зерновые культуры, зерновая продукция, зерновой продукт , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 11:01 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства 23 сентября рассказал о схемах сбыта урожая 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МТИ заявил, что экспорт сельхозпродукции с начала года показывает устойчивый рост как в растениеводстве, так и в животноводстве.

"В растениеводстве в стоимостном выражении рост составил 51%. Основной рост пришелся на традиционную продукцию: пшеница (на 56%), масло подсолнечное (на 76%), корм для животных (на 152%), ячмень (на 94%) и семена льна (на 60%). В животноводстве рост составил 27%", – привел данные Арман Шаккалиев.

По его словам, стратегическая ориентация в этом направлении – расширить традиционные рынки СНГ и Китая и выйти на перспективные направления Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так, для дальнейшего расширения экспортных направлений в этом году подписаны соглашения о свободной торговле ЕАЭС с ОАЭ и Монголией. Планируется заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

"Завершается разработка дорожной карты развития масложировой отрасли на 2026-2028 годы. Цель – вывести сектор масличных культур на новый уровень: нарастить производство и загрузку мощностей. К 2028 году планируется обеспечить ежегодный оборот отрасли свыше 1 млрд долларов и войти в тройку крупнейших поставщиков подсолнечного масла мира. Данный проект будет масштабирован и на другие направления агроэкспорта, что позволит применить единые подходы ко всему сектору", – заверил глава Минторговли.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в Казахстане за восемь месяцев 2025 года производство продуктов питания увеличилось на 10,1% и составило 2,5 трлн тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
