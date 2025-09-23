#АЭС в Казахстане
Общество

Снег, дожди с грозами и туман накроют Казахстан 24 сентября

снег, желтый лист, осень, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 16:51 Фото: unsplash
Непогода обрушится на Казахстан в предстоящую среду, 24 сентября 2025 года. Об этом следует из данных, предоставленных пресс-службой РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится только на западе и северо-западе страны.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны – сильные дожди. В горных районах Алматинской области ожидаются осадки, в ночные часы – временами сильные осадки (дождь, снег)... По республике ожидается усиление ветра, на юге страны прогнозируется пыльная буря, на юге, востоке республики в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей, на западе области Жетысу,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Карагандинской областей и области Улытау, на юге, востоке области Жетысу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 16:51
Бабье лето? В Казахстане потеплеет до +28°C

О том, когда в Алматы прекратятся дожди и вернется тепло до +25°C, а также о погоде в Астане и Шымкенте можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
