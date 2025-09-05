#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
540.05
629.16
6.65
Общество

Дожди с грозами, град и шквал обрушатся на Казахстан 6 сентября

девушка с зонтом, парк, скамейка, лужи от дождя, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 16:53 Фото: unsplash
Практически по всему Казахстану в предстоящую субботу, 6 сентября 2025 года, ожидается непогода – дожди с грозами, град и шквал. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на юге, востоке и юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтальных разделов – пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны возможно выпадение града и шквал... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге области Жетысу, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре Актюбинской областей, на востоке области Улытау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 16:53
Прогноз погоды на 6-8 сентября: дожди в Астане, жара в Шымкенте и Алматы

Ранее синоптики рассказали, что в Казахстане ожидаются резкое похолодание и сильные дожди. Подробнее с прогнозом на 6, 7 и 8 сентября 2025 года можете ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Прогноз погоды на 6-8 сентября: дожди в Астане, жара в Шымкенте и Алматы
Общество
14:49, Сегодня
Прогноз погоды на 6-8 сентября: дожди в Астане, жара в Шымкенте и Алматы
Госорганы купили курсы блогера Жанабылова: вывод озвучен в суде
Общество
13:37, Сегодня
Госорганы купили курсы блогера Жанабылова: вывод озвучен в суде
Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане: прогноз на выходные
Общество
12:55, Сегодня
Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане: прогноз на выходные
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: