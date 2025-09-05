Дожди с грозами, град и шквал обрушатся на Казахстан 6 сентября

Практически по всему Казахстану в предстоящую субботу, 6 сентября 2025 года, ожидается непогода – дожди с грозами, град и шквал. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на юге, востоке и юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. "Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтальных разделов – пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны возможно выпадение града и шквал... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Вместе с тем ожидается: высокая пожарная опасность – в Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей,

– в Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге области Жетысу, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре Актюбинской областей, на востоке области Улытау. Материал по теме Прогноз погоды на 6-8 сентября: дожди в Астане, жара в Шымкенте и Алматы Ранее синоптики рассказали, что в Казахстане ожидаются резкое похолодание и сильные дожди. Подробнее с прогнозом на 6, 7 и 8 сентября 2025 года можете ознакомиться по ссылке.

