Общество

В столичном районе Сарайшык прошла первая конференция ветеранов

Совет ветеранов , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 18:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане 23 сентября 2025 года состоялась I конференция ветеранов района "Сарайшык", передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Совет ветеранов района "Сарайшык" города Астаны Биримжан Омархан рассказал, что организация образовалась 27 января этого года.

"Мы получили регистрацию в юстиции. И, конечно, в феврале, здесь, в акимате Сарайшика, мы разместились и начали работать. С этого момента начались мероприятия. В то же время нам нужно было создать структуру района, потому что у нас 12 250 ветеранов. На сегодня у нас 11 первичных организаций, а недавно мы приняли еще четыре из Алматинского района: Кюгенжар, Мичурино и "Отау". Поэтому нам сегодня нужно было сформировать структуру, избрать совет района, президиум, комиссии и ревизионную комиссию", – озвучил спикер. 

На I конференции ветеранов района "Сарайшык" было избрано 35 делегатов. Среди них – 14 председателей первичных ветеранских организаций и 19 ветеранов труда. В составе делегации – 16 мужчин и 19 женщин.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Хочу открыть одну деталь, которая для меня была особенно близка. Мы дали слово каждому председателю, чтобы они могли познакомиться и рассказать о себе. Знаете, чем меня удивило? Они рассказывали не только автобиографии, но и делились подробностями своей жизни, своими трудностями и проблемами. Они сидели здесь – я не преувеличиваю. И мне это очень понравилось, потому что не каждый сразу может прийти и открыто рассказать о своих трудностях. Для меня это было первое ощущение: мы – семья, нам можно доверять", – озвучил Биримжан Омархан. 

Он также рассказал, что Совет ветеранов района провел ряд значимых мероприятий за столь короткое время.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Ветераны Сарайшика участвовали практически во всех городских, районных и межрайонных мероприятиях. Здесь сидят люди, которые завоевали второе место в межрайонном соревновании по шахматам. Представьте: 70- и 80-летние ветераны – старше меня по возрасту – получили серебряные медали и кубок. Этот кубок мы сразу передали акиму района, когда они переезжали в новое здание. Вот такие у нас хорошие примеры", – дополнил Биримжан Омархан. 

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Так, 4 июля в Центре активного долголетия прошел шахматный турнир среди ветеранов и молодежи, посвященный Дню Астаны. Призеры были отмечены дипломами и памятными подарками.

25 июля в районе (Промышленный массив) прошел День здоровья, в ходе которого ветераны и жители получили консультации врачей и прошли обследования.

6 августа прошел литературно-музыкальный вечер "Абай-дана, Абай-дара", посвященный 180-летию Абая. В нем приняли участие ветераны и молодежь района Сарайшык и других районов столицы.

21 августа в военно-историческом музее состоялась фотовыставка "За национальную независимость и мир во всем мир", приуроченная к 80-летию Победы китайского народа над японскими захватчиками. Экспозиция включала более 100 фотографий и экспонатов.

Отдельным событием стало вручение юбилейной медали "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл" труженику тыла Құрману Сәдуақасову. Награду ветерану вручили руководители районного совета.

25 августа прошло совещание председателей первичных организаций, где обсудили подготовку к конференции, кандидатуры в Совет ветеранов, президиум и постоянные комиссии.

20 сентября 2025 года 400 студентов вышли на субботник в парке "Жерұйык" в Астане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
