Общество

Акция против наркорекламы прошла в столичном районе Байконыр

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 16:12 Фото: пресс-служба акимата района Байконыр
В Астане 26 сентября 2025 года в районе Байконыр прошла акция по закрашиванию наркограффити – надписей с рекламой запрещенных веществ, передает корреспондент Zakon.kz.

Мероприятие прошло на территории Управления полиции района в рамках инициативы "Закон и порядок" и собрало представителей государственных органов, общественных организаций и активную молодежь.

Фото: пресс-служба акимата района Байконыр

К акции присоединились сотрудники прокуратуры и полиции, волонтеры "Астана жастары", молодежное крыло Республиканской партии, а также блогер, освещающий вопросы общественной безопасности. Совместными усилиями участники выявили и закрасили более десяти надписей с наркорекламой.

Фото: пресс-служба акимата района Байконыр

"Мы должны показать, что наша улица и наш город – это пространство без наркотиков. Если каждый из нас внесет свой вклад, мы сможем сделать среду вокруг чище и безопаснее", – сообщили в пресс-службе акимата района Байконыр. 

Фото: пресс-служба акимата района Байконыр

Организаторы подчеркнули, что подобные акции направлены не только на очистку городской среды от незаконной рекламы, но и на профилактику правонарушений среди молодежи. Вовлечение волонтеров и молодежных организаций демонстрирует важность совместной работы государственных органов, общественности и активных граждан в борьбе с наркоугрозой.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
