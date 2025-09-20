400 студентов вышли на субботник в парке "Жерұйык" в Астане

В Астане 20 сентября 2025 года прошла экологическая акция "Таза Қазақстан". Около 400 студентов Евразийского национального университета и Евразийского аграрно-гуманитарного института очистили парк "Жерұйык" от мусора, передает корреспондент Zakon.kz.

Утро в Астане встретило участников субботника прохладным ветром и ясным небом – погода словно сама располагала к тому, чтобы провести время на свежем воздухе с пользой.

Фото: пресс-службы Аппарата акима района "Алматы"

Уже к десяти часам утра в парке "Жерұйык" было оживленно: десятки студентов в перчатках с пакетами для мусора быстро заполнили аллеи и газоны, разбиваясь на небольшие группы и распределяя между собой участки работы.

К акции присоединились около 400 студентов Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и Евразийского аграрно-гуманитарного института.

Для многих это стало не только возможностью помочь городу, но и поводом провести выходной в компании друзей и однокурсников. С улыбками и в рабочем настроении ребята убирали мусор, перекладывали ветки, аккуратно сгребали листву и складывали все в большие мешки.

Постепенно парк преображался прямо на глазах: где еще час назад виднелись бутылки и бумага, теперь оставалась только зелень. Чистые дорожки, аккуратные клумбы и просторные аллеи вновь стали выглядеть ухоженно и привлекательно.

Важно, что работа шла слаженно – каждый понимал свою задачу, и уже спустя несколько часов результат стал заметен даже случайным прохожим, которые останавливались, чтобы поблагодарить студентов за их труд.

Субботник прошел в рамках общегородской акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Подобные мероприятия сегодня идут по всему Алматинскому району, охватывая не только парки, но и дворовые территории.

К такой уборке подключаются не только студенты, но и школьники, представители организаций и жители близлежащих домов. Таким образом акция превращается в настоящий общий праздник труда и заботы о городе.

"Субботники проводятся по всему Алматинскому району, что способствует улучшению экологической ситуации на его территории. В результате таких добрых инициатив зеленые зоны и места отдыха столицы не только становятся чище, но и у жителей усиливается чувство ответственности за природу. Вклад каждого астанчанина направлен на то, чтобы сделать наш город чистым, красивым и комфортным", – отметили в пресс-службе аппарата акима района "Алматы".

Всего за несколько часов территория "Жерұйыка" стала заметно чище. Рабочий шум, смех и шелест пакетов с собранным мусором сливались с пением птиц и звуками ветра – картина, которая напоминала: чистота города действительно в руках его жителей. И чем чаще проводятся такие акции, тем быстрее формируется простая привычка – не только убирать, но и беречь то, что нас окружает.

13 сентября 2025 года стало известно, что в Астане осенью высадят тысячи деревьев в рамках акции "Таза Қазақстан".