Дворники в Алматы будут получать вдвое больше

Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, как будет производиться круглосуточная уборка города, а также о росте зарплат дворников, сообщает Zakon.kz.

На встрече в Региональной службе коммуникаций Алмасхан Сматлаев отметил, что в южной столице внедряется новая система санитарной очистки города. Теперь за каждый район будет ответственен один подрядчик, полностью отвечающий за чистоту улиц, тротуаров, арыков, остановок и зеленых зон.

При этом численность работников коммунальных служб будет увеличена вдвое – до 3175 человек, а зарплата повышена с 170 до 350 тыс. тенге.

Вместе с тем, внедрят круглосуточный трехсменный график и закупят более 300 единиц новой техники.

"Раньше на одной улице могли работать сразу несколько компаний, из-за чего возникала путаница. Новый принцип "от фасада до фасада" позволит обеспечить порядок и координацию на высоком уровне", – отметил Алмасхан Сматлаев.

По итогам проверок акимат оставит сотрудничество только с пятью подрядчиками, обладающими необходимыми ресурсами. Остальные будут заменены.

Как считают власти города, такой подход позволит добиться заметного улучшения санитарного состояния города и повысить комфорт для жителей.

