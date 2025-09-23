#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Общество

Дворники в Алматы будут получать вдвое больше

уборка домовых территорий, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 20:12 Фото: pixabay
Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, как будет производиться круглосуточная уборка города, а также о росте зарплат дворников, сообщает Zakon.kz.

На встрече в Региональной службе коммуникаций Алмасхан Сматлаев отметил, что в южной столице внедряется новая система санитарной очистки города. Теперь за каждый район будет ответственен один подрядчик, полностью отвечающий за чистоту улиц, тротуаров, арыков, остановок и зеленых зон.

При этом численность работников коммунальных служб будет увеличена вдвое – до 3175 человек, а зарплата повышена с 170 до 350 тыс. тенге.

Вместе с тем, внедрят круглосуточный трехсменный график и закупят более 300 единиц новой техники.

"Раньше на одной улице могли работать сразу несколько компаний, из-за чего возникала путаница. Новый принцип "от фасада до фасада" позволит обеспечить порядок и координацию на высоком уровне", – отметил Алмасхан Сматлаев.

По итогам проверок акимат оставит сотрудничество только с пятью подрядчиками, обладающими необходимыми ресурсами. Остальные будут заменены.

Как считают власти города, такой подход позволит добиться заметного улучшения санитарного состояния города и повысить комфорт для жителей.

Ранее аким города Алматы Дархан Сатыбалды встретился с жителями ЖК Dragon City в Жетысуском районе. После беседы с горожанами, он поручил разобраться с махинациями вокруг паркинга жилого комплекса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы
16:41, 10 сентября 2025
Война с пробками: поможет ли новый график учебы и работы городу Алматы
Замакима Алматы в 5 утра обошел ключевые объекты и дал поручения подрядчикам
19:11, 06 сентября 2025
Замакима Алматы в 5 утра обошел ключевые объекты и дал поручения подрядчикам
Уровень освещенности вырастет вдвое на ключевых магистральных улицах Алматы
15:19, 08 мая 2025
Уровень освещенности вырастет вдвое на ключевых магистральных улицах Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: