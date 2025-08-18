#АЭС в Казахстане
События

Новым замакима Алматы стал госинспектор Администрации президента

Алмасхан Сматлаев, назначение замакима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 18:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
У акима Алматы Дархана Сатыбалды появился новый заместитель. Им стал Алмасхан Сматлаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией президента РК 18 августа 2025 года заместителем акима Алматы назначен Алмасхан Сматлаев. Он будет курировать вопросы экологии, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства".

Алмасхан Сматлаев окончил Финансовый университет (РФ) по специальностям: "экономика" и "государственное и муниципальное управление", а также Блумсбергский университет (США) по специальности "международная экономика".

Трудовую деятельность начал в 2009 году в бизнес-структурах, затем работал в Евразийской экономической комиссии. С 2014 по 2023 год занимал различные должности в Восточно-Казахстанской области: возглавлял Управление экономики и бюджетного планирования, был заместителем, а затем первым заместителем акима области.

До настоящего времени работал в должности государственного инспектора Администрации президента РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 18:46
Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы

7 августа 2025 года стало известно, что Асем Нусупова покинула должность заместителя акима Алматы. А 13 августа еще один замглавы города Аскар Амрин покинул свою должность в связи с переходом на другую должность.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
