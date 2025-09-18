Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев проверил проблемные участки после ливня

После сильных осадков в Ауэзовском районе Алматы на улицах Аманжол и Яссауи образовались просадки дорожного покрытия. Заместитель акима города Алмасхан Сматлаев выехал на места для ознакомления с ситуацией, сообщает Zakon.kz.

На ул. Аманжол дорожное полотно просело на участке, где ранее подрядная организация ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" завершила прокладку инженерных сетей. Восстановление асфальта было отложено из-за планируемых работ по укладке газопровода. Однако ливневые потоки и рыхлый грунт привели к повреждению дороги. Алмасхан Сматлаев раскритиковал подрядные организации за то, что решение о переносе сроков создало дополнительные риски для жителей.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На ул. Яссауи, в районе пересечения с ул. Дастан, провалилось покрытие площадью около 100 кв. м. Здесь ранее компания "Спецкоммунстрой" вела работы по строительству канализационных сетей.

По предварительным данным, причиной стало подмывание траншей и недостаточное уплотнение грунта. Заместитель акима отметил, что ссылка на нормы строительства не снимает с подрядчика ответственности за качество.

"Я даю вам четыре дня. Работайте в две смены и восстановите дороги. Подобных ситуаций после дождя в Алматы быть не должно", – подчеркнул Алмасхан Сматлаев.

Сейчас на обоих участках задействованы рабочие и техника, восстановление покрытия находится на контроле городского акимата.