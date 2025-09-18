#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.34
640.73
6.53
События

Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев проверил проблемные участки после ливня

проблемные участки после ливня, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 21:14 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
После сильных осадков в Ауэзовском районе Алматы на улицах Аманжол и Яссауи образовались просадки дорожного покрытия. Заместитель акима города Алмасхан Сматлаев выехал на места для ознакомления с ситуацией, сообщает Zakon.kz.

На ул. Аманжол дорожное полотно просело на участке, где ранее подрядная организация ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" завершила прокладку инженерных сетей. Восстановление асфальта было отложено из-за планируемых работ по укладке газопровода. Однако ливневые потоки и рыхлый грунт привели к повреждению дороги. Алмасхан Сматлаев раскритиковал подрядные организации за то, что решение о переносе сроков создало дополнительные риски для жителей.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На ул. Яссауи, в районе пересечения с ул. Дастан, провалилось покрытие площадью около 100 кв. м. Здесь ранее компания "Спецкоммунстрой" вела работы по строительству канализационных сетей.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

По предварительным данным, причиной стало подмывание траншей и недостаточное уплотнение грунта. Заместитель акима отметил, что ссылка на нормы строительства не снимает с подрядчика ответственности за качество.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Я даю вам четыре дня. Работайте в две смены и восстановите дороги. Подобных ситуаций после дождя в Алматы быть не должно", – подчеркнул Алмасхан Сматлаев.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Сейчас на обоих участках задействованы рабочие и техника, восстановление покрытия находится на контроле городского акимата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Астане усилили меры по профилактике правонарушений среди подростков
19:25, Сегодня
В Астане усилили меры по профилактике правонарушений среди подростков
Стали известны имена спортсменов, которых Токаев отметил госнаградами
18:46, Сегодня
Стали известны имена спортсменов, которых Токаев отметил госнаградами
80-летний Евгений Петросян похвастался важными поздравлениями, которые получил на юбилей
17:31, Сегодня
80-летний Евгений Петросян похвастался важными поздравлениями, которые получил на юбилей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: