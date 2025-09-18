Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев проверил проблемные участки после ливня
На ул. Аманжол дорожное полотно просело на участке, где ранее подрядная организация ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" завершила прокладку инженерных сетей. Восстановление асфальта было отложено из-за планируемых работ по укладке газопровода. Однако ливневые потоки и рыхлый грунт привели к повреждению дороги. Алмасхан Сматлаев раскритиковал подрядные организации за то, что решение о переносе сроков создало дополнительные риски для жителей.
На ул. Яссауи, в районе пересечения с ул. Дастан, провалилось покрытие площадью около 100 кв. м. Здесь ранее компания "Спецкоммунстрой" вела работы по строительству канализационных сетей.
По предварительным данным, причиной стало подмывание траншей и недостаточное уплотнение грунта. Заместитель акима отметил, что ссылка на нормы строительства не снимает с подрядчика ответственности за качество.
"Я даю вам четыре дня. Работайте в две смены и восстановите дороги. Подобных ситуаций после дождя в Алматы быть не должно", – подчеркнул Алмасхан Сматлаев.
Сейчас на обоих участках задействованы рабочие и техника, восстановление покрытия находится на контроле городского акимата.