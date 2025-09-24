Алматы готовится к самому масштабному марафону: полный список перекрытий на 28 сентября

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, в Алматы пройдет самое крупное ежегодное беговое соревнование в Центральной Азии – "Almaty Marathon". В связи с этим жителей и гостей города предупредили о частичном перекрытии движения на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Организаторы мероприятия уточняют, что движение начнут перекрывать с 06:25. Это будет длиться до 12:30.

По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

По традиции, старт и финиш марафона будет расположен на Площади Республики, поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 27 сентября до 22:00 часов 28 сентября.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби будет полностью перекрыто с 6:25 до 09:35. Альтернативный проезд по пр. Достык в оба направления.

Движение по пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 6:30 до 9:45 в день мероприятия. Южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для проезда автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении будет осуществляться по ул. Толе би и пр. Абая.

Движение по пр. аль-Фараби в западном направлении от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 6:35 до 10:15, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в западном направлении по ул. Толе би и пр. Абая.

Движение по ул. Саина в северном направлении от пр. аль-Фараби до пр. Абая будет перекрыто с 7:00 до 11:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы.

Движение по пр. Абая в восточном направлении от ул. Саина до ул. Розыбакиева будет перекрыто с 7:10 до 11:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Кабанбай батыра.

Движение по пр. Абая от ул. Розыбакиева до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 7:20 до 12:00. Альтернативный проезд по пр. аль-Фараби.

Движение по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:30 до 12:15.

Движение по ул. Сатпаева в восточном направлении от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 7:40 до 12:30. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Толе би.

Движение по ул. Шашкина от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 7:00 до 08:00. Альтернативный проезд по ул. Маркова.

Движение по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 7:10 до 08:10. Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по пр. аль-Фараби.

Движение по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Курмангазы будет частично перекрыто с 7:15 до 08:15. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Ауэзова, в южном направлении по ул. Манаса.

Движение по ул. Курмангазы от ул. Байзакова до ул. Байсеитовой будет частично перекрыто с 7:20 до 08:40. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Толе би.

Движение по пр. Абылай Хана от ул. Курмангазы до пр. Абая будет частично перекрыто с 7:25 до 08:50. Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Кунаева, в южном направлении по пр. Достык.

Движение по ул. Желтоксана от пр. Абая до ул. Сатпаева будет частично перекрыто с 18:00 27 сентября до 16:00 28 сентября. Альтернативный проезд по пр. Достык.

Также есть рекомендуемый маршрут для проезда к Площади Республики на автотранспорте:

По ул. Сатпаева на запад до пр. Назарбаева. По пр. Назарбаева на юг до ул. Сатпаева. По южной стороне пр. аль-Фараби до Нурлы-Тау и пройти пешком до Площади Республики. По пр. Абая на запад до ул. Желтоксан. По ул. Шевченко и Курмангазы до ул. Желтоксан. На метро до станции "Абай".

Стоит отметить, в этом году на старт выйдут 16 000 участников из более чем 60 стран мира.

Ранее жителей столицы предупреждали о закрытии одного из самых загруженных перекрестков. На пересечении улицы Динмухамеда Кунаева и проспекта Мангилик Ел идет ремонт дорожного полотна.