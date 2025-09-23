Один из самых загруженных перекрестков Астаны закроют на ночь

В Астане идут работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улицы Динмухамеда Кунаева и проспекта Мангилик Ел. В связи с этим Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выступило с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Так, с 21:00 23 сентября до 07:00 24 сентября данный участок будет полностью перекрыт.

Водителей и пешеходов столицы попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Фото: gov.kz

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – уточнили в управлении.

