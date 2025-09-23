#АЭС в Казахстане
Общество

Один из самых загруженных перекрестков Астаны закроют на ночь

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 16:20 Фото: unsplash
В Астане идут работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улицы Динмухамеда Кунаева и проспекта Мангилик Ел. В связи с этим Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выступило с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Так, с 21:00 23 сентября до 07:00 24 сентября данный участок будет полностью перекрыт.

Водителей и пешеходов столицы попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Фото: gov.kz

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Алматы по-прежнему идут плановые работы по вводу в эксплуатацию новых водопроводных сетей. В связи с этим по городу ожидаются отключения холодной воды. На этот раз жителям сделали предупреждения на 23 и 24 сентября 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
