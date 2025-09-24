#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстан и Марокко будут выдавать друг другу преступников – Мажилис ратифицировал соглашение

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 16:19 Фото: pexels
Мажилис 24 сентября 2025 года ратифицировал соглашение "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче" и сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как говорится в соглашении, выдаче подлежат только лица, совершившие уголовное преступление, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое наказание в соответствии с законодательством сторон.

"Теперь после процесса ратификации при вашей поддержке мы получим полный доступ сотрудничать с этими 46 странами по уголовно-правовому сотрудничеству. У нас теперь отпадет такая необходимость с каждой из этих стран заключать двусторонние договоры, на которые, как вы знаете, уходит очень много времени и усилий", – сказал замгенпрокурора Галымжан Койгельдиев.

Также определены основания для отказа в выдаче: когда лицо является гражданином запрашиваемой стороны, преступление носит политический характер, запрос связан с преследованием или наказанием по признаку расы, вероисповедания или национальности, совершено воинское преступление либо лицу предоставлено убежище запрашиваемой стороной.

Условия для передачи осужденных:

– лицо является гражданином государства исполнения приговора;

– приговор является окончательным и подлежащим исполнению;

– осужденному назначены наказание в виде лишения свободы либо иная мера, связанная с лишением свободы;

– деяние, за которое вынесен приговор, признается преступлением по законодательству обеих стран;

– на момент получения запроса на передачу оставшийся срок наказания составляет не менее одного года;

– имеется письменное согласие самого осужденного на передачу.

В марте 2025 года Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Катаром о выдаче преступников.

Азамат Сыздыкбаев
