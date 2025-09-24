Казахстан и Марокко будут выдавать друг другу преступников – Мажилис ратифицировал соглашение
Как говорится в соглашении, выдаче подлежат только лица, совершившие уголовное преступление, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое наказание в соответствии с законодательством сторон.
"Теперь после процесса ратификации при вашей поддержке мы получим полный доступ сотрудничать с этими 46 странами по уголовно-правовому сотрудничеству. У нас теперь отпадет такая необходимость с каждой из этих стран заключать двусторонние договоры, на которые, как вы знаете, уходит очень много времени и усилий", – сказал замгенпрокурора Галымжан Койгельдиев.
Также определены основания для отказа в выдаче: когда лицо является гражданином запрашиваемой стороны, преступление носит политический характер, запрос связан с преследованием или наказанием по признаку расы, вероисповедания или национальности, совершено воинское преступление либо лицу предоставлено убежище запрашиваемой стороной.
Условия для передачи осужденных:
– лицо является гражданином государства исполнения приговора;
– приговор является окончательным и подлежащим исполнению;
– осужденному назначены наказание в виде лишения свободы либо иная мера, связанная с лишением свободы;
– деяние, за которое вынесен приговор, признается преступлением по законодательству обеих стран;
– на момент получения запроса на передачу оставшийся срок наказания составляет не менее одного года;
– имеется письменное согласие самого осужденного на передачу.
В марте 2025 года Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Катаром о выдаче преступников.