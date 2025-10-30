Казахстан и Марокко будут выдавать друг другу преступников

Депутаты Сената 30 октября 2025 года ратифицировали соглашение между Казахстаном и Королевством Марокко о выдаче преступников и сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью закона является укрепление правовой базы сотрудничества в борьбе с преступностью и оказания эффективной взаимной помощи по вопросам осуществления процедур, связанных с уголовными правонарушениями.

"Задачей закона является ратификация Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче, совершенного в Рабате 12 декабря 2024 года. Представленное на ратификацию соглашение направлено на урегулирование отношений между компетентными органами Республики Казахстан и Королевства Марокко по вопросам экстрадиции лиц, установленных на территориях сторон, для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение", – говорится в документе.

В частности, документ способствует обеспечению принципа неотвратимости наказания для лиц, совершивших преступление, и регламентирует:

порядок выдачи в целях уголовного преследования лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее одного года или более строгое наказание в соответствии с законодательством Сторон;

порядок выдачи в целях приведения в исполнение приговора суда за вышеуказанные преступления, при условии, что на момент поступления запроса о выдаче неотбытый срок наказания составляет не менее шести месяцев;

обязательные и факультативные основания для отказа в экстрадиции, в том числе в случаях, когда преступление имеет политический характер, предусматривает смертную казнь или противоречит национальному законодательству и международным обязательствам.

Отмечается, что выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

"Реализация соглашения осуществляется на основании письменного запроса. О решении в отношении запроса о выдаче центральный орган запрашиваемой стороны незамедлительно информирует соответствующий орган запрашивающей стороны. Центральными органами, взаимодействующими в рамках рассматриваемого документа для Казахстана, является – Генеральная прокуратура, для Королевства Марокко – Министерство юстиции. Также предусмотрены нормы, регулирующие расходы, связанные с исполнением Соглашения, порядок урегулирования разногласий и другие нормы, связанные с исполнением Соглашения", – сообщается в документе.

Также депутаты Сената одобрили Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц" и Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

24 сентября 2025 года Мажилис ратифицировал соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче и сопутствующие документы.